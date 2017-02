Skupina Telekom s prihodki nad pričakovanji

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 701,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot predlani. Čisti dobiček je bil z 39,9 milijona evrov za 42 odstotkov nižji. Rezultati po navedbah družbe sicer niso primerljivi, ker bila predlani v konsolidacijo še vključena makedonska družba One.

Kot je Telekom Slovenije nerevidirane podatke danes sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze, so bili čisti prihodki od prodaje skupine za odstotek višji od načrtovanih. Ob primerjavi prihodkov v letu 2015 brez družbe One so bili lanski prihodki za 5,7 milijona evrov oz. en odstotek višji.

Skupina Telekom je v letu 2016 vstopila v nov investicijski cikel, za naložbe je skupno namenila 147,7 milijona evrov oz. 23 odstotkov več kot v letu 2015. (Foto: Reuters)

Čisti dobiček, ki zaradi enkratnega vpliva izločitve družbe One po navedbah družbe prav tako ni neposredno primerljiv s predlanskim, je bil za 16 odstotkov višji od načrtovanega.

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) skupine je lani znašal 199,3 milijona evrov, kar je tri odstotke manj kot v letu 2015 in nad načrti.

"Skupina Telekom Slovenije je z uspešnim izvajanjem v strategiji zastavljenih aktivnosti, s skrbnim spremljanjem poslovanja in s hitrim odzivanjem na spremembe ključne finančne cilje za leto 2016 dosegla oz. presegla," je zapisala uprava. S poslovanjem so se v sredo seznanili nadzorniki družbe.

Družba Telekom Slovenije je lani ustvarila 639,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je odstotek več kot predlani. Čisti dobiček je bil s 40,5 milijona evrov za 16 odstotkov nižji.

V družbi so izpostavili prihodke, ustvarjene z IKT-storitvami, ki so bili z 28 milijoni evrov za šest odstotkov višji kot v letu 2015, v katerem je družba prihodke na tem področju v primerjavi z letom prej povečala za dvakrat.

Skupina je v letu 2016 vstopila v nov investicijski cikel, za naložbe je skupno namenila 147,7 milijona evrov oz. 23 odstotkov več kot v letu 2015. Od tega je družba Telekom Slovenije investirala 130,8 milijona evrov, pretežni del naložb pa je bil namenjen modernizaciji in razvoju širokopasovnih optičnih omrežij in mobilnih omrežij četrte generacije. Z vlaganji bodo nadaljevali tudi letos, so napovedali.

"Na ta način ustvarjamo platformo za razvoj in vstop novih storitev, saj trendi kažejo, da bo za prihodnje komunikacije ključna (mobilna in fiksna) širokopasovna povezljivost, ki bo operaterjem omogočala prehod v popolno digitalizacijo, upravljanje z napravami in storitvami, komunikacijo in povezljivost med napravami ter razvoj celovitih pametnih rešitev," so navedli.

Skupina je v tovrstnim vlaganjem lani povečevala število širokopasovnih in IPTV-priključkov. Tako je družba Telekom Slovenije število širokopasovnih priključkov povečala za odstotka, število IPTV-priključkov pa za odstotkov. Na trgih jugovzhodne Evrope se je število širokopasovnih priključkov povečalo za 12 odstotkov.

Nadzorni svet je v sredo podal soglasje k razrešitvi Igorja Bohorča z mesta direktorja banjaluške družbe Blicnet s 1. marcem. Bohorč bo v družbi Telekom Slovenije prevzel vodenje področja poslovni trg, Blicnet pa bo od marca z dveletnim mandatom vodil Simon Furlan, ki je direktor sektorja za marketing Telekoma Slovenije.