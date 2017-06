Slovenci sklenili dogovor z najpomembnejšo svetovno kliniko

Mikropis v sodelovanju z mednarodnimi partnerji iz znanosti že sedem let razvija 24alife, rešitev za zdravo življenje, ki se uspešno širi med uporabniki po svetu, zdaj pa bo kakovostne vsebine, povezane z zdravjem, dobrim počutjem in srečo razvijal skupaj s kliniko Mayo. Ta velja za eno najpomembnejših klinik na svetu, je neprofitna organizacija, ki zaposluje več kot 63.000 ljudi in zdravi več kot 1,3 milijona bolnikov vsako leto.

S partnerstvom s kliniko Mayo je slovensko podjetje naredilo pomemben korak naprej k širitvi rešitve za zdravo življenje 24alife na globalnem trgu. Poleg tega je klinika Mayo z manjšinskim deležem tudi lastniško vstopila v slovensko podjetje. S sodelovanjem s Kliniko Mayo bodo uporabniki dobili dostop do bogatih strokovnih vsebin, raziskav in drugega znanja, ki ga skozi svojo dolgoletno tradicijo razvijajo njihovi strokovnjaki.

Ključ za partnerstvo je v ljudeh in v ustvarjanju zaupanj

Ob tej priložnosti je Janez Uplaznik, direktor Mikropis Holdinga in idejni oče rešitve 24alife, izpostavil: "Skupni cilj obeh organizacij je delovati na področju preventivnega zdravja in ozaveščati ter voditi ljudi do bolj zdravega in srečnega življenja. Pri tem smo prepoznali kar nekaj sinergij, za katere verjamem, da bodo prispevale h krepitvi prisotnosti na trgih, ki so nam najbolj zanimivi, to pa so Evropa, Bližnji vzhod, Indija, Kitajska in ZDA. Ključ za vzpostavitev takega partnerstva pa je vedno v ljudeh in ustvarjanju zaupanj". 24alife že obsega številne programe, ki prispevajo k izboljšanju zdravega življenjskega sloga, v sodelovanju s Kliniko Mayo pa bodo razvijali nove programe, ki obravnavajo najbolj pereče težave sodobnega življenjskega sloga, prva sta debelost in stres, in oblikovali programe glede na potrebe trgov.

Dr. Kerry Olsen, izjemen kirurg, onkolog in raziskovalec, ki je bil leta 2015 imenovan med najboljše ameriške zdravnike (America's Best Doctors), je delegaciji tudi osebno predstavil 12 navad zelo zdravih ljudi, katerih avtor je, in so osnova za rešitev 24alife.

Slovensko podjetje in ameriška klinika sta dogovor sicer sklenila v okviru obiske AmCham Poslovne delegacije, ki se trenutno mudi v Minneapolisu.