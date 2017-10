Slovenci smo varčen narod

Svetovni dan varčevanja praznujemo že od leta 1924, ko so se v Milanu zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 držav ter z razglasitvijo svetovnega dneva varčevanja posameznike in gospodarske družbe opozorili na pomembnost varčevanja. To je aktualno tudi danes, pa čeprav so obrestne mere zelo nizke.

Slovenci veljamo za zelo varčen narod. To dokazuje stopnja varčevanja, ki se izračuna iz razmerja med prihodki ter višino prihrankov. V Sloveniji znaša ta stopnja po podatkih državnega statističnega urada za lansko leto 12,8 odstotka - to pomeni, da vsak državljan da na stran vsak mesec skoraj eno sedmino svojih prihodkov.

Najvišjo stopnjo varčevanja so slovenska gospodinjstva izkazovala pred desetimi leti, ko se je gibala okoli 16 odstotkov. Nato je začela padati in dosegla do v letu 2012, leta 2013 pa se je prvič po sedmih letih spet začela zviševati.

Tudi podatki Banke Slovenije kažejo, da slovenska gospodinjstva spet več varčujejo. Finančna sredstva gospodinjstev so konec letošnjega junija znašala 41,4 milijarde evrov, kar je dve milijardi evrov več kot pred letom dni. Od tega imamo Slovenci približno polovico premoženja v obliki gotovine in bančnih vlog, eno četrtino v obliki vrednostnih papirjev in drugega lastniškega kapitala, sledijo zavarovanja in pokojninske sheme.

Medtem pa ostaja zadolženost slovenskih gospodinjstev že tri leta skorajda nespremenjena in se giblje okoli 13 milijard evrov. Najpomembnejša oblika zadolževanja še vedno ostajajo bančna posojila, predvsem stanovanjska.