Slovenci v davčne oaze tudi preko nekdanjega direktorja davčne uprave

Ivan Simič je nekdanji direktor davčne uprave, zdaj pa svetuje Slovencem, ki želijo odpreti podjetje na Cipru. (Foto: Damjan Žibert)

V Rajskih dokumentih ali v približno 13,4 milijona zapisov, ki jih je prečesal Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), so novinarji Dela odkrili poslovne sledi tudi najmanj 76 slovenskih fizičnih in pravnih oseb. Te vodijo na Ciper in Malto, danes piše Delo, ki bo tako kot drugi člani ICIJ objavljalo niz ugotovljenih stvari.

Na Cipru domuje tudi podjetje M.E. Nominees, ki je namenjeno odpiranju družb, predvsem za slovenske stranke, poroča časnik Delo. Njihova povezava s Slovenijo je med drugim tudi Ivan Simič, nekdanji direktor davčne uprave. Ena od strank te družbe je Zlatan Kudić, katerega podjetje je pred leti davkariji dolgovalo 24 milijonov evrov.

Rajski dokumenti so med drugim razkrili tudi nove povezave med ameriškim predsednikom Trumpom in ruskim predsednikom Putinom.

Simič je za Delo povedal, da je M.E. Nominees v lasti njegovih kolegov. Pojasnil je tudi, da tiste, ki potrebujejo podjetje na Cipru, usmeri k svojim kolegom. Na otoku sta doma še dve družbi, v katerih je lastnik tudi Simič in ki sta lastnici dveh slovenskih podjetij, so še ugotovili novinarji Dela.

Najraje na Malto

Slovenci sicer po ugotovitvah Dela najraje poslujejo na Malti, saj tam podjetjem v nekaterih okoliščinah omogočajo povračilo davka na dobiček in pri lizingu plovil odbitek določenega odstotka DDV.

Te ugodnosti so na Malto privabile vsaj 76 slovenskih oseb, od tega 70 fizičnih in šest pravnih. Povezane so z najmanj 70 malteškimi družbami, o katerih pa ni mogoče izvedeti veliko, saj so pogosto zgolj lupine, namenjene omogočanju poslovnih operacij, navaja Delo.

Na Simiča so novinarji Dela naleteli prav medtem, ko so kopali po malteškem registru za podatki, ki so jih pridobili v okviru projekta Rajski dokumenti, do katerih je prišel nemški časopis Süddeutsche Zeitung.

Se bo kaj premaknilo?

Transparency International Slovenia je po objavi rajskih dokumentov pozval k ostrejšim ukrepom proti tovrstnim praksam. "Po razkritju panamskih dokumentov je bilo slišati več obljub o reformah, a je bilo pravih premikov malo. Zahtevamo, da se politiki bolj dejavno lotijo tega perečega problema," pravi Vid Doria, generalni sekretar TI Slovenia. Kot so dodali, je nujna večja transparentnost dejanskega lastnišva podjetij. "Razkritja kažejo na bistvene sistemske pomanjkljivosti in velik obseg globalnih ponudnikov storitev, ki koruptivnim omogočajo skrivanje nezakonito pridobljenega premoženja," so še dodali.