Slovenec s srednjeveško bojno igro navdušil na Kickstarterju in zbral že več kot 150.000 dolarjev

Slovenski strokovnjak za razvoj računalniških video iger Marko Grgurovič je z mednarodno ekipo sodelavcev na vodilnem svetovnem portalu za množično financiranje Kickstarter uspel zbrati že več kot 152.000 dolarjev za dokončanje razvoja srednjeveško obarvane bojne video igre Mordhau.

Kampanjo na Kickstarterju so zagnali 8. marca in že v enem dnevu dosegli prvotno zastavljeni cilj zbrati 80.000 dolarjev oziroma približno 75.000 evrov. Sredstva bodo zbirali do 7. aprila, do danes pa so uspeli pritegniti že več kot 2500 podpornikov in zbrati 152.000 dolarjev sredstev.

Grgurovič je doktorski študent računalništva in informatike ter asistent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Z računalniškimi igrami in programiranjem se ukvarja že od otroštva, zato se je tudi odločil za študij računalništva in informatike.

Igro je začel razvijati januarja 2014, zdaj pa jo razvija z mednarodno ekipo sodelavcev, poimenovano Triternion. Prihajajo iz Španije, Poljske, Avstrije, Nemčije, Švedske, Kanade in Slovenije, še piše na spletni strani koprske fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Mordhau je večigralska računalniška video igra. Na natančno izrisanih pokrajinah so možni tako dvoboji z meči kot veliki odprti spopadi med pehotami in konjenicami, vsak igralec pa si seveda najprej ustvari bojevnika po svojem okusu.

Zaenkrat je predvidena le različica za računalnike z operacijskim sistemom Windows, v prihodnosti pa bodo morda sledile še različice za druge operacijske sisteme.