Slovenija v tekmi za kadrovske potenciale zdrsnila na 28. mesto

Že šesto leto zapored je Globalni indeks kadrovske konkurenčnosti (Global Talent Competitiveness Index oziroma skrajšano GTCI) države in večja mesta razvrstil glede na njihovo sposobnost, da pritegnejo, razvijajo in zadržijo talente oziroma vrhunske kadre.

Kako so se države letos odrezale na lestvici, so predstavili na nedavnem Svetovnem ekonomskem forumu v švicarskem Davosu.

Švica najbolj privlačna za vrhunske strokovnjake

V indeks je vključenih 119 držav, razvrščene pa so na podlagi šestih ključnih kriterijev:

OMOGOČANJE: Kakšni so zakonodaja, tržišče, poslovno in delovno okolje – ali ti pritegnejo ljudi ali jih odvračajo?

PRIVLAČNOST: Kako odprta je država oziroma mesto za zunanji 'talent' – ne glede na to, ali gre za ljudi ali podjetja – pa tudi za tiste, ki izhajajo iz deprivilegiranega okolja, za ženske in starejše ljudi?

RAST: Kako dobro država ali mesto prispeva k razvoju svojih ljudi, denimo z dobrim šolskim sistemom, ki ponuja vseživljenjsko učenje.

ZADRŽANJE: Kakšna je kakovost življenja – ena od pomembnih stvari, ki posameznike zadrži nekje, je namreč prav kakšno življenje jim omogoča država oziroma mesto?

DELOVNA IN POKLICNA USPOSOBLJENOST: Kakšna je razpoložljivost delavcev s profesionalnimi ali tehničnimi spretnostmi na trgu?

GLOBALNO ZNANJE: Kakšna je razpoložljivost delavcev za profesionalne in vodstvene vloge?

Na prvo mesto se je znova uvrstila Švica, ki močno prednjači na vseh ocenjevanih področjih. Še posebej dobro se je odrezala pri zadrževanju vrhunskega kadra, saj ponuja "popolno gospodarsko okolje v smislu zakonodaje, tržišča, poslovnega in delovnega okolja".

Takoj za Švico je na lestvici Singapur, ki je še posebej uspešen pri novačenju kadra iz tujine. Na tretjem mestu je ZDA, ki so se najbolj izkazale pri razvoju kadra, kar je posledica predvsem dejstva, da imajo zelo razvito mrežo univerz in številne možnosti za karierni razvoj. Se je pa na področju zagotavljanja socialne zaščite, socialnih ugodnosti in dobrega življenjskega sloga najbolje uvrstila Norveška, ki je prav tako kot Švica zelo uspešna pri zadrževanju kadra. Med pet najboljših držav za vrhunske strokovnjake se je uvrstila tudi Švedska.

In kje je Slovenija? Med 119. državami se je na lestvici znašla na 28. mestu. Od naših sosed se je bolje uvrstila le Avstrija, ki je deset mest pred nami (na 18. mestu). Italija se je uvrstila na 36., Hrvaška na 48., Madžarska pa na 52. mesto na lestvici.

Leta 2013 je bila sicer Slovenija v tekmi za kadrovske potenciale v prvi četrtini svetovnih gospodarstev, zadnja leta pa drsi po lestvici navzdol. Pred dvema letoma je padla na 26., v lanskem poročilu pa na 27. mesto.

Lestvica držav in mest po privlačnosti za najboljše kadre. (Foto: Global Talent Competitiveness Index )

Zürich na vrhu, Ljubljana pa 48 mest za njim

Mesta ocenjujejo po podobnih kriterijih – omogočanje, privlačnost, rast, zadržanje, ki mu dodajo tudi kriterij "biti globalen". Ta kriterij odraža občutek internacionalizacije znotraj mesta.

Na samem vrhu so evropska mesta: Zürich, Stockholm, Oslo, Köbenhavn in Helsinki. Švicarska metropola se je še posebej dobro odrezala pri kriteriju privlačnosti, nedvomno zaradi dobre kakovosti življenja, ki ga ponuja. Zürich se je med petimi najboljšimi na lestvici tudi najbolje odrezal pri občutku internacionalizacije.

Stockholm je največ točk dobil zaradi prijazne zakonodaje, poslovnega in delovnega okolja. Oslo in Köbenhavn sta se prav tako odlično odrezala zaradi dobre kakovosti življenja, ki ga ponujata, pa tudi zaradi možnosti za nadaljnji razvoj kadrov. Helsinki so se izkazali za zelo uspešne pri zadrževanju kadra.

Med mesti se je Ljubljana uvrstila na 49. mesto. Višje so se denimo uvrstili Bratislava (48. mesto), Budimpešta (41. mesto), Praga (25. mesto), Dunaj (15. mesto), nižje pa Zagreb (49. mesto), Rim (50. mesto) in Milano (53. mesto).

GTCI je vsakoletno poročilo, ki ga pripravi mednarodna poslovna šola INSEAD v sodelovanju s podjetji Adecco Group in Tata Communications. V raziskavo je vključenih 119 držav in 90 mest.