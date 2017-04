Slovenske banke v petek in ponedeljek ne bodo izvajale medbančnih plačil

Z Združenja bank Slovenije so sporočili, da na Veliki petek in na Veliki ponedeljek, torej 14. in 17. aprila, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Tako tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. V petek, 14. aprila, bo tako možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oziroma hranilnice.

Evropski plačilni sistem TARGET2 nekaj časa ne bo deloval. (Foto: iStock)

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 14. april bodo tako poravnani šele v torek, 18. aprila, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale naslednji delovni dan, torej v torek, 18. aprila.