Slovenski projekt, ki premika meje

Delovanje energetskega trga danes

Mnogokrat se pojavi vprašanje, kako bo pri SunContractu potekal prenos energije, kako bodo uporabniki dobili energijo na dom, kako jo bodo plačevali itd. Odgovor je zelo preprost. Klasična povezava med naročnikom in energetskim omrežjem se ne bo pretirano spremenila.

Da vam ponazorimo, kako je videti energetski trg danes. Večina elektrike se proizvede v velikih elektrarnah, kot sta TEŠ, NEK, ali pa v hidroelektrarnah večjih rekah. Nekaj proizvodnje pa odpade na majhne proizvajalce, kot so sončne elektrarne, vetrnice, kogeneracije itd. To elektriko danes trgovci kupujejo od proizvajalcev in jo nato dražje prodajo naprej končnim kupcem: gospodinjstvom, malim in srednjim podjetjem ter tudi večjim subjektom.

Del razlike v ceni je namenjen pokrivanju t. i. »izravnav« (angl. balancing) in »odstopanj« (angl. deviations), kot temu rečemo v energetiki. Gre predvsem za pokrivanje odstopanj in primanjkljajev, ko pride do večjih razlik v proizvodnji in porabi električne energije glede na predvidevanja iz prejšnjega dneva (t. i. vozni redi). Takrat je treba elektriko dokupiti in to po precej višjih cenah. Z optimizacijo proizvodnje in porabe, z vpeljavo baterij in pametnih omrežij bo teh odstopanj vedno manj, napovedi pa bodo bolj točne oziroma uravnane.

Energetske sektorje uravnavajo nacionalne zakonodaje, ki se zgledujejo po pravilih enotnega energetskega trga, ki jih je postavila Evropska unija z željo po učinkoviti konkurenci in večji izbiri za potrošnike. Potrošnik lahko tako na enostaven način zamenja svojega dobavitelja električne energije. Za čim bolj učinkovito delovanje enotnega energetskega trga znotraj EU morajo države med seboj čim bolj harmonizirati notranje trge, kar povečuje konkurenčnost tega sektorja. Znotraj EU tako veljajo zelo podobna pravila, kar je pisano na kožo tudi projektu SunContract, ki želi svojo dejavnost čim hitreje razširiti po različnih državah znotraj evropskega prostora. Glaven pogoj za uspešno delovanje takšnega poslovnega modela je liberaliziran energetski trg. Ta pogoj je s smernicami enotnega notranjega trga že zagotovljen.

Ideja projekta

Če je energetski sektor rigiden in zahteva ogromne investicije, kaj potem lahko majhen startup projekt sploh naredi na takšnem trgu? Običajno dobi človek, ki poskusi uvesti inovacijo v energetiki, »prijateljski« nasvet v stilu: raje pusti to in se drži svojega dela!

Pravzaprav je možnosti ogromne. S prihodom tehnologije blockchain se mnogim idejam, ki so se v preteklosti zdele nemogoče, sedaj odpirajo vrata za vstop na energetski trg in realizacijo. Tehnologija blockchain temelji na sistemu računalnikov, ki med seboj potrjujejo transakcije in s tem zagotavljajo skupen konsenz nad zapisanimi podatki v javni knjigi. Ta sistem je izjemno transparenten, saj ga ni mogoče spreminjati za nazaj. Tehnologija blockchain tako omogoča pregled nad podatki in s tem tudi možnost vzpostavitve večjega zaupanja v poslovanje in trgovanje z električno energijo.

Tukaj v zgodbo lahko vstopi projekt SunContract . Projekt bo omogočil prehod na alternativni način komercialne dobave električne energije, ki upošteva zakonitosti nacionalnih energetskih sistemov, hkrati pa omogoča koriščenje blockchain tehnologij. Blockchain tehnologija bo nadgradila trenutne koncepte energetskih sistemov in omogočila večjo fleksibilnost in učinkovitost ter transparentnost.

Tehnologija bo omogočila peer-to-peer trgovanje, kar pomeni, da bo potrošnik lahko direktno kupoval električno energijo od lastnika male elektrarne. Nadalje bodo digitalizirani poslovni procesi, kar bo pospešilo sistemsko administracijo, poslovanje, odločanje itd. Za uporabnika sistema bo poslovanje precej bolj transparentno, saj bodo podatki o pretoku in prodaji elektrike javno objavljeni na podatkovnih blokih. Tukaj bo seveda omogočena anonimnost posameznika, saj bo samo posameznik vedel svoj naslov. Ker se tehnologija še razvija, je še kar nekaj možnosti optimizacije, ki trenutno še niso na voljo in bodo implementirani v prihodnosti.

Peer To Peer

Dobesedni prevod P2P omrežja bi bil »vsak z vsakim«, kar pomeni direktno komuniciranje računalnikov v omrežju, kjer ni posrednikov. Povedano poenostavljeno, v sistemu SunContract boste lahko kupili elektriko od katerekoli osebe, ki bo vključena v »pool« oziroma bazen proizvajalcev.

Tak sistem omogoča, da posameznik lahko izbere proizvajalca, prodaja električne energije pa se izvede direktno med njima. Procesi bodo na platformi avtomatizirani in kar se da prilagojeni množični uporabnosti. Direktor SunContracta, Gregor Novak, je zapisal takole:

»Najboljša aplikacija, ki bo uporabljala blockchain, bo tista, kjer uporabniki sploh ne bodo vedeli, da zadaj stoji tehnologija verig podatkovnih blokov in bo prijazna tudi tistim, ki se nikoli niso (želeli) srečati s tem sistemom. Gre za neke vrste globalni Uber sistem na področju energetike. Platforma bo delovala kot globalni standard, storitve pa se bodo ponujale na lokalni ravni.«

Platforma bo uporabljala iste zakonitosti, kot jih pozna sedanji trg: obstoječe energetsko omrežje, pokrivanje odstopanj idr. Upravljanje z omrežjem bo še vedno v nacionalni domeni, trgovanje z električno energijo bo potekalo direktno med proizvajalci in porabniki na nacionalni/regionalni ravni odvisno od omejitev fizičnega omrežja. Platforma SunContract pa bo zasnovana na način, da jo bo mogoče implementirati internacionalno. To pomeni, da bo poslovni model po različnih državah zelo podoben in ga bo možno implementirati z manjšimi prilagoditvami in nizkimi stroški.

Jure Pirc, predsednik Bitcoin društva Slovenije in kreator kripto kovancev, je v članku za Nedelo izpostavil, da »je v bistvu tehnologija, ki poganja decentralizirano omrežje Bitcoin, tista, ki bo v svet prinesla številne nove rešitve in avtomatizacijo procesov v številnih industrijah. Finančni inštrumenti so samo prvi uporabni primer tehnologije veriženja blokov.« Zakaj ne bi nekaj teh inovativnih prijemov uporabili tudi v energetiki in jo približali potrošnikom?

