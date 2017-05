Sodišče Planteua imenovalo za izrednega člana uprave Mercatorja

Okrožno sodišče v Ljubljani je sledilo predlogu vlade in izdalo sklep o imenovanju Gregorja Planteua za izrednega člana uprave Mercatorja. Planteu bo delo v upravi, kjer bo bdel nad posli družbe z večinskim lastnikom, hrvaškim Agrokorjem, začel naslednji dan po vpisu v sodni register, so povedali na sodišču.

Vlada je imenovanje Planteua predlagala skladno z zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo.

(Foto: POP TV)

Pogoje za imenovanje izrednega člana uprave izpolnjuje Mercator, katerega lastnik, hrvaški koncern Agrokor, je v postopku zaradi insolventnosti. Planteu bo pristojen le za posle z Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, in sicer bodo, kot določa zakon, člani uprave in izredni član uprave odločitve glede vodenja teh sprejemali soglasno.

Planteu bo svoje delo v upravi Mercatorja lahko začel po objavi imenovanja v sodnem registru. Po zakonu sodišče izrednega člana uprave v sodni register vpiše po uradni dolžnosti po hitrem postopku.

Vlada je ocenila, da je njegovo imenovanje nujno, da se prepreči morebitno negativno vplivanje Agrokorja kot večinskega lastnika na Mercator.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob sprejemu sklepa na vladi 8. maja povedal, da je bil Planteu izbran na podlagi strokovnih izkušenj, saj ima znanje s področja upravljanja korporativnih financ, finančnega prestrukturiranja in implementacije kontrolnih sistemov. Planteu je med drugim deloval v multinacionalki Maersk in nazadnje v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško.

Ukrep imenovanja izrednega člana uprave je po ministrovih besedah preventiven, saj da "obstaja resna ogroženost glede sposobnosti povrnitve prikrajšanja, ki bi lahko bilo posledica navodil večinskega lastnika". Po oceni vlade javna korist ohranitve delovnih mest v tem primeru presega interese večinskega lastnika. Hkrati bodo preprečili negativne posledice za poslovanje Mercatorja kot družbe sistemskega pomena in njeno sposobnost izpolnjevanje obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih, je dodal minister.

Agrokor, ki je večinski delež v Mercatorju kupil leta 2014, je zaradi visokih dolgov zašel v velike težave z likvidnostjo in se znašel pod hudim pritiskov upnikov. Hrvaška vlada je prek posebnega zakona aprila letos v koncern imenovala posebno izredno upravo, ki bo vodila prestrukturiranje, vodi pa jo Ante Ramljak. Za svetovanje pri prestrukturiranju so prek razpisa izbrali ameriško družbo AlixPartners, pogodbo o prestrukturiranju koncerna pa naj bi uskladili v 12 mesecih.