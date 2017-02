Sodišče uvedlo preiskavo v primeru 250-milijonskega oškodovanja Teš 6

Okrožno sodišče v Celju je uvedlo sodno preiskavo suma zlorabe položaja in ponarejanja listin v zadevi Teš 6, je poročala Televizija Slovenija. Gre za primer nekaj več kot 250-milijonskega oškodovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš), v preiskavi pa sta poleg slovenskih dve fizični osebi iz tujine in Alstom, ki je bil izbran kot najboljši ponudnik.

Na tožilstvu so za televizijo potrdili, da je preiskovalni sodnik 10. februarja uvedel preiskavo. Tako se bodo 10 let po podpisu pogodbe in pet let po prvih hišnih preiskavah začela zaslišanja prič pred sodiščem.

Gre za tri sklope očitkov o oškodovanju, in sicer glede dobave opreme za blok 6 v višini 250 milijonov evrov, rekonstrukcije kotla na bloku 5 v višini 360.000 evrov in nabave merilnega sistema za bloka 4 in 5, v višini 280.000 evrov.

Gre za primer več kot 250-milijonskega oškodovanja Teš 6. (Foto: POP TV)

Že dobri dve leti po hišnih preiskavah je specializirano tožilstvo novembra 2014 vložilo zahtevo za uvedbo sodne preiskave, nato pa se je soočalo s težavami pri zaslišanju prič v Franciji in pridobivanju podatkov o finančnih nakazilih. Prav zaradi težav v Franciji se je uvedba kazenskega postopka ves čas odmikala.

Na francoskem veleposlaništvu v Ljubljani sicer ne želijo komentirati nekooperativnosti svojih organov. So pa slovenski tožilci, ker nikakor niso uspeli zaslišati predstavnika Alstoma, predlagali uvedbo preiskave brez tega zaslišanja, je poročala televizija.

Nato naj bi se zapletlo na sodišču v Celju. Po dolgotrajni bolniški prvega sodnika so lani zadevo predodelili novemu sodniku, ki je izdal sklep, s katerim je uvedena preiskava zoper 10 fizičnih in dve pravni osebi zaradi zlorabe položaja in uničenja poslovnih listin.

Televizija Slovenija ni navedla, kdo je med osumljenimi v preiskavi, so pa navedli, da se je nekdanji prvi mož Teša Uroš Rotnik znašel tudi pod drobnogledom finančne uprave. Po odmerjenih skoraj dveh milijonih evrov dodatnih davkov se je Rotnik na odločbo pritožil, vendar je upravno sodišče odločitev davčnih inšpektorjev nedavno potrdilo.