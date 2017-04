Sodišče za nadzornika SDH imenovalo Igorja Kržana

Mandat Kržana bo trajal do imenovanja novih članov nadzornega sveta po zakonu SDH. (Foto: POP TV)

Kot so sporočili iz SDH, je Damjan Belič v tem mesecu na Okrožno sodišče v Ljubljani podal predlog za sodno imenovanje člana nadzornega sveta SDH skladno z zakonom o gospodarskih družbah. Za člana nadzornega sveta so imenovali Igorja Kržana.

Za to se je odločil "zaradi prihodnjih odločitev v zvezi z razpolaganjem kapitalske naložbe v NLB, kjer bi od treh članov odločala le dva člana nadzornega sveta, saj se Barbara Smolnikar zaradi potencialnega nasprotja interesov vedno izloča iz prejemanja gradiv, razprave in odločanja v povezavi z NLB".

Sodišče je na podlagi priložene dokumentacije, h kateri so bile predložene tudi vse predpisane izjave, ugotovilo, da je izkazan pravni interes o imenovanju ter da predlagani član izpolnjuje vse pogoje skladno z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o SDH za imenovanje na funkcijo člana nadzornega sveta SDH, so zapisali.

Funkcija sodno imenovanega člana nadzornega sveta bo prenehala, ko bo namesto njega imenovan nov član po posebnem postopku, ki ga predpisuje zakon o SDH.

V nadzornem svetu SDH sta poleg Beliča trenutno še Duško Kos in Barbara Smolnikar. Vlada je skladno z zakonom o SDH DZ za dva nova nadzornika predlagala Želja Puljića in Franca Žmavca, a sta oba tik pred glasovanjem v DZ zaradi nesoglasij v koaliciji od kandidature odstopila. Ministrstvo za finance je medtem že objavilo nov javni poziv, rok za prijave se je iztekel minuli petek.

Danes so na ministrstvu povedali, da so prijeli 24 prijav. Te bo zdaj pregledala in ovrednotila strokovna komisija ter predlog kandidatov predložila ministrici za finance Mateji Vraničar Erman. Ta si prizadeva, da bi bil nadzorni svet SDH popolnjen v najkrajšem možnem času, seveda v okviru možnosti, ki jih dopušča zakonodaja.

Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima po navedbah SDH bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od lani je solastnik in direktor podjetja Aluplus, pred tem pa je bil dve leti predsednik uprave družbe Trimo, "v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja".

Deloval je tudi v vodstvu podjetja Ursa Slovenija, kjer je po navedbah SDH odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Deloval je tudi v farmacevtski družbi Krka, in sicer tako v Sloveniji kot v tujini in si pridobil mednarodne izkušnje. Ima potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora, so navedli v SDH.