Sodnik zavrnil pritožbe Todorića in sodelavcev

(Foto: Kanal A)

Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je zavrnil pritožbe osumljencev za domnevne finančne malverzacije v hrvaškem koncernu Agrokor na začetek preiskave. S tem je ta postala pravnomočna. Med 15 osumljenci je prvoosumljeni dolgoletni predsednik uprave koncerna Ivica Todorić, ki je trenutno v Londonu.

Sodnik Mirko Klinžić je ocenil, da so bile pritožbe osumljencev v primeru Agrokor neutemeljene, je potrdil tiskovni predstavnik sodišča Krešimir Devčić. Kot je pojasnil, pravnomočnost preiskave pomeni, da bo možno izvesti vse, kar je treba, za njen zaključek in za odločitev o nadaljnjih pravosodnih postopkih.

Preiskovalci sumijo, da si je Todorić med letoma 2006 in 2017 pridobil 173 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi. Pod drobnogledom sta tudi njegova dva sinova in še 12 nekdanjih članov uprave koncerna in revizorjev, ki jih sumijo ponarejanja različnih finančnih dokumentov.

Ivica Todorić zavrača vse obtožbe in trdi, da gre za političen proces. Po plačani varščini zdaj v Londonu čaka na odločitev britanskih oblasti o izročitvi Hrvaški.

Pravnomočnost preiskave bo po napovedih iz vladajoče HDZ pomenila tudi prekinitev dela parlamentarne preiskovalne komisije za Agrokor.

Komisija je pred kratkim začela s kronološkim zasliševanjem nekdanjih hrvaških visokih uradnikov, doslej pa je obravnavala predvsem dogodke iz 90. let, ko je na Hrvaškem potekal prvi val privatizacije.

Opozicija nasprotuje ukinitvi komisije, pri tem pa se sklicuje na argumente, da gre za politično, ne pravosodno preiskavo. Parlamentarni postopek naj bi pokazal dolgoletne povezave med hrvaškim državnim vrhom in Agrokorjem pri podpiranju razmaha koncerna.