Španski izračuni: Slovenijo bo brexit stal slabih 31 milijonov evrov

Britanski minister za finance Philip Hammond ocenjuje, da bo brexit Otok stal 139,83 milijarde evrov, a finančno breme brexita bo padlo tudi na posamezne članice povezave. Po poročanju španskega časnika El Pais, naj bi Slovenijo brexit stal slabih 31 milijonov evrov.

Največ naj bi brexit pričakovano stal Nemčijo, Francijo in Italijo. Nemčijo kar 4,2 milijarde evrov. Francijo 1,7 milijarde evrov in 1,3 milijarde evrov Italijo. Najmanj naj bi brexit finančno prizadel Malto in sicer s 7,4 milijona evrov.

Med preostalimi sosednjimi državami Slovenije gre levji delež finančnega bremena za brexit Avstriji, in sicer slabih 460 milijonov evrov. Madžare bo brexit stal 88,5 milijona evrov, Hrvaško pa 35,2 milijona evrov, so izračunali v Madridu.

"Vse države članice bodo morale prispevati več v evropski proračun, saj z odhodom Velike Britanije odhaja ena od največjih neto plačnic v EU," je v petek opozoril španski premier Mariano Rajoy. Španijo bo brexit po izračunih Madrida stal 888 milijonov evrov.

Kot opozarjajo poznavalci, so to izračuni španske vlade, saj bo na koncu vse odvisno od pogajanj o izstopu Velike Britanije in prihodnji strukturi Evropske unije, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.