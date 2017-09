Športna evforija se pozna tudi pri prodaji navijaških rekvizitov 

Takšne športne evforije pri nas še ni bilo, morda smo ji bili najbližje ob uvrstitvi nogometašev na evropsko prvenstvo. V tisku so že majice z napisom: Slovenija evropski prvak, v uradni prodajalni košarkarske zveze pa so samo v zadnjem tednu prodali na tisoče navijaških rekvizitov. Šali, majice, kape in ostali pripomočki gredo za med, košarkarskih dresov pa je zmanjkalo že med prvenstvom.