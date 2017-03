Srbski premier Vučić poskrbel za razburjenje: Rusija bo prevzela Agrokor, o tem bom govoril s Putinom

Srbski premier Aleksandar Vučić je pred skorajšnjim obiskom v Rusiji razburil Hrvate. Dejal je, da bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na štiri oči govoril o tem, kako bo Rusija prevzela Agrokor. "S Putinom se bova pogovarjala o ekonomskem sodelovanju med državama, pa tudi o Agrokorju, katerega lastnik postaja Sberbank," je po poročanju hrvaškega časnika Express povedal Vučić.

Vučić odhaja v Kremelj skupaj z ministroma Aleksandrom Vulinom in Zoranom Đorđevićem. Premier je povedal, da se bo s Putinom pogovoril na štiri oči, gostovanje v Moskvi pa bo zagotovo izrabil tudi za dvig svoje priljubljenosti, saj ga v kratkem čakajo volitve, na katerih bo, po poročanju 24sata, šlo na tesno.

Ruski veleposlanik v Beogradu Aleksandar Čepurin je nedavno povedal, da bi državi morali izboljšati svoje odnose in okrepiti sodelovanje. Vučić tako poskuša krmiliti med naklonjenostjo Evropski uniji na eni strani in zaveznikom Putinom na drugi, da bi od obeh iztržil kar največ.

Pred kratkim se je tako sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel, pred dvema dnevoma pa sta ga sprejela nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Schröder je po obisku povedal, da podpira tiste, ki so "se opredelili za Evropo". Merklova se je z Vučićem srečela tik preden je odletela v Washington na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Po sestanku z njo je srbski premier povedal: "Zaskrbljena je nad stanjem v regiji. Pozna vse podrobnosti, je ena od redkih voditeljev v Evropi, ki so globoko zaskrbljeni." Vprašanje je, če je govoril čisto resnico, saj so številni politiki na srečanju v Rimu ob 60. obletnici Rimske pogodbe izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem na Zahodnem Balkanu in opozarjali, da bi lahko na tem območju prišlo do nove vojne, če bi EU razpadla.

Bodo Agrokor res prevzeli Rusi? (Foto: Kanal A)

Na Vučićeve navedbe glede ruskega prevzema Agrokorja se je odzval hrvaški predstavnik stranke Most Miro Bulj in na družbenem omrežju Facebook zapisal, da mu ni jasno, kakšna zakon in ustava omogočata tajkunom plačevanje dolgov z denarjem iz državnega proračuna.

"Namesto da bi se jim odvzelo premoženje, jih naprej pehajo še politične elite, ki so jim dopustile, da držijo za vrat celten narod in državo," je zapisal Bulj in se vprašal, kdo bo dobaviteljem, družinam in malim podjetnikom povrnil, kar jim je dolžno podjetje.