Sreča za mladega Kenana: 'Štipendijo sem dobil, kar je bil moj glavni cilj'

Danes je mednarodni dan sreče, ki je zagotovo še posebej srečen za mladega slovenskega nogometaša Kenana Medića, ki se je prijavil na svetovno tekmovanje v oblikovanju športne obutve in se v hudi konkurenci prebil med 16 najboljših. Na tekmovanje se je prijavilo več kot 700 oseb, nekateri celo že večkrat. Komaj 19-letnemu Koprčanu pa je vrhunska uvrstitev uspela že na prvem tekmovanju. 16 najboljših oblikovalcev obutve si je tako zagotovilo štipendijo za študij v ZDA v višini slabih 95.000 evrov.

Oblikovanje jemlje zelo resno, a se tudi nogometu ne namerava odpovedati. Trenutno igra za NK Interblock. (Foto: Aljoša Kravanja)

Tekmovanje sicer še ni končano in za Kenana boste še lahko glasovali in stiskali pesti, saj bodo na spletni strani tekmovanja kmalu objavili povezavo do naslednjega kroga tekmovanja. Glasovanje se bo zaključilo ta petek, v začetku prihodnjega tedna pa bo znano, kdo se je uvrstil med osem najboljših.

Kenan je v prvem odzivu za 24ur.com dejal: "Štipendijo sem dobil, kar je bil moj glavni cilj." Zdaj ga čaka še nekaj dodatnega dela. "Tokrat moramo kandidati narediti svoj dizajn prek računalnika," pravi mladi oblikovalec in obetaven nogometaš. Na vprašanje, kako ocenjuje komentarje ocenjevalcev, ki so prek YouTuba najprej komentirali oba čevlja v tekmovalnem paru, nato pa sporočili, kdo se je uvrstil med TOP 16, pa Kenan pravi: "Videl sem, da so bili vsi za njega, ampak osebno menim, da so bili njegovi čevlji preveč futuristični pa komplicirani za izdelavo. Če začnem z barvo, ne vem koliko ljudi se odloči za vijolične čevlje, ko izbira čevlje za vsakodnevno uporabo."

Kenan ima skicirko in svinčnik skoraj vedno pri sebi, njegov model čevlja pa je navdušil širšo javnost. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kenan pravi, da je srečen in zadovoljen, saj je svoj prvi cilj že dosegel. A, se, če njegove želje izrazimo v nogometnem žargonu, ne bo zadovoljil zgolj z zmago na državnem prvenstvu, pač pa cilja kar na lovoriko v ligi prvakov. "Zdaj bi bil samo še plus, če pridem naprej. Seveda, če mi je uspelo priti do tu, zakaj ne ciljati na prvo mesto, saj glede na podporo in glasove menim, da sem med boljšimi na turnirju." Kenan je hvaležen vsakemu, ki je glasoval zanj in ga na tej poti podpiral.

Če bo Kenan uspešen tudi v nadaljevanju tekmovanja, se mu ponuja možnost, da sklene posel s kakšnim od velikanov izdelave športne obutve in bomo njegov športni čevelj lahko celo kupili ter se pohvalili s še enim slovenskim dosežkom.

