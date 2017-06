Štartaj, Slovenija prejel nagrado za inovativnost – AmCham Slovenija

V tematskem sklopu Inovativnost so se predstavili kreativni in strastni posamezniki in skupine, ki v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. Naziv najboljšega v sklopu Inovativnost in s tem uvrstitev v finale za najboljšo prakso leta 2017 je po izboru občinstva, komisije in aktivne poslušalke pripadel Štartaj, Slovenija!

Čeprav so vsi projekti zmagovalni in navdihujejo pozitivne spremembe, je Štartaj, Slovenija! zbrane najbolj prepričala prav zaradi kreativnosti, inovativnosti, zagnanosti, odprtosti in želje po širjenju znanja. Aktivna poslušalka Nevenka Kržan, senior partnerka KPMG in predsednica AmCham Slovenija, je dejala, da je program Best of the Best izjemen, ker Slovenijo spreminja v prostor, kjer bo naše življenje in delo boljše in lažje. Projekt Štartaj, Slovenija! je bil tudi njen favorit, saj zajema največ podjetniških idej, združuje tri skupine - televizijo, oglaševalsko agencijo in trgovca, in daje priložnost mladim podjetnikom, ki sicer verjetno ne bi našli poti do naših polic.

Aleš Muhič, Pro Plus, je po zmagi povedal: "Ponosen sem na Pro Plus, na partnerja Spar in na agencijo Formitas, veliko pa nam pomeni, da nam je AmCham dal priložnost in da so nam zbrani udeleženci dali priznanje. To nam daje tudi nov zagon, saj že snemamo 2. sezono oddaje, naša pričakovanja so velika, tudi naša odgovornost je velika, in zagotavljam, da bo tudi druga sezona odlična".

Oddaja Štartaj, Slovenija! je dosegla izjemno gledanost, odmevala je v medijih in na družbenih omrežjih. Med kampanjo je bilo zabeleženih več kot 94.000 nakupov in kar sedem izdelkov je bilo najbolje prodajanih v svoji kategoriji. Zaradi odličnih rezultatov se je Spar odločil, da na policah ne obdrži le hit produkta, ampak tudi osem drugih izdelkov, prodajo pa razširi v več kot 50 trgovin.

Uspeh Štartaj, Slovenija! pa odmeva doma in v tujini.

Viktor za posebne medijske dosežke.

Velika nagrada za najboljšo celostno komunikacijsko akcijo na Slovenskem oglaševalskem festivalu

Najboljša marketinška akcija v Jadranski regiji po mnenju marketinškega portala Marketing Magazin.

Srebrna nagrada WARC Innovative Award 2017 za eno najbolj inovativnih kampanj na svetu (edini v Sloveniji)

Z novo, drugo sezono pa že to jesen prinaša nove zgodbe, podjetnike in inovativne produkte.