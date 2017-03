Startupom ponujajo sedem milijonov evrov

Slovenski podjetniški sklad bo letos za podporo inovativnim startupom namenil skupno 6,76 milijona evrov, je na današnji novinarski konferenci pred dogodkom Forum 100% startup v Ljubljani povedala direktorica sklada Maja Tomanič Vidovič.

Za startupe so oblikovali produkt P2 z zagonskimi subvencijami v višini do 54.000 evrov, produkt SK75 s konvertibilnimi posojili v višini do 75.000 evrov in produkt SK200 z javnimi lastniškimi investicijami v višini do 200.000 evrov. Skupno bodo prek teh razpisov, ki bodo objavljeni 17. marca, razdelili 3,16 milijona evrov.

Na voljo bodo tudi spodbude v okviru mehanizma P2R za startupe na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ter spodbude, ki bodo okrepile področje predelave lesa v slovenskem prostoru. V okviru tega mehanizma bodo podjetjem na voljo spodbude v višini do 40.000 evrov, skupaj pa 3,6 milijona evrov.

Z dogodkom Forum 100% startup se uradno začenjajo letošnje aktivnosti za podporo inovativnim zagonskim podjetjem, ki zajemajo tudi nov krog financiranja s strani Slovenskega podjetniškega sklada ter tekmovanje za izbor slovenskega startupa leta.

Slovenski podjetniški sklad je v zadnjih 10 letih v inovativne startupe investiral skupaj 45 milijonov evrov v obliki zagonskih pobud P2, SK75 in SK200 ter tveganega kapitala, v sodelovanju z zasebnimi skladi tveganega kapitala. Skupaj je bilo v tem času v ta podjetja investiranih še 30 milijonov evrov zasebnega kapitala.

Sklad letos prvič tudi vabi zasebne investitorje, da vstopijo v že podprta podjetja, ki so z vloženimi sredstvi sklada v obliki semenskega ali tveganega kapitala v preteklih letih že uspela zaključiti prve razvojne faze, zdaj pa postajajo zanimivejša za širši trg. Takšnih naložb je 90.

Skupnost Silicon Gardens je medtem že tretje leto zapored zbrala podatke o tem, kako uspešni so bili startupi slovenskih ustanoviteljev pri zbiranju investicij doma in v tujini. V letu 2016 so našteli za 95 milijonov dolarjev investicij, ki so jih doma in v tujini prejeli slovenski ustanovitelji startupov.