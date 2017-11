Poleg turistične takse po novem še promocijska

Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni. Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO), ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.

Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma"zagotavlja dodatne finančne vire za učinkovitejšo promocijo slovenskega turizma", so prek spletnega družbenega omrežja Twitter sporočili z vlade.

Promocijska taksa bo znašala 25 odstotkov turistične takse. (Foto: iStock)

Novost: plačilo promocijske takse

Besedilo zakona določa turistično takso in - novost - promocijsko takso. Turistično takso določi občina in znaša do 2,50 evra. Promocijska taksa pa se obračuna poleg turistične in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.

Če bo občina določila turistično takso v najvišjem možnem znesku, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra. Gost bo tako ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra.

Dodatna finančna sredstva bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine. (Foto: iStock)

Blagajna se bo napolnila za slabih pet milijonov evrov

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pričakujejo, da se bo s plačevanjem turistične ter promocijske takse obseg sredstev za STO povečal za okoli 4,7 milijona evrov.

"Ta vir, za razliko od drugih možnih virov financiranja, ne bo predstavljal dodatne finančne obremenitve gospodarstva, saj bo to takso plačal gost hkrati s plačilom turistične takse oziroma storitve prenočevanja," so pojasnili.

Finančna sredstva tudi za posamezne občine

Dodatna finančna sredstva bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine. "Te z možnostjo večjega povišanja turistične takse prevzemajo tudi bistveno večjo obveznost za razvoj turizma na svojem območju," so poudarili.

Predlog zakona sicer določa le najvišji možni znesek turistične takse, občine pa lahko določijo tudi nižjega.