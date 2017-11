Svet se spreminja – na lestvici najbogatejših številni podjetniki, ki so obogateli s kriptovalutami

Lestvica 100 najbogatejših Slovencev je narejena že 10. leto. To je obdobje, ki že pokaže premike v slovenskem podjetništvu in tudi spremembe v slovenski družbi. Zdravo jedro slovenskih industrialcev je dokazalo, da so lahko v svojih produktih in storitvah najboljši na svetu, to jim tudi prinaša milijone, ki jim jih že desetletje meri revija Manager.

V oddaji 24UR ZVEČER smo se o prihodnosti podjetništva, kriptovalutah, spremembah miselnosti in vmešavanju politike v posel pogovarjali z drugim najbogatejšim Slovencem Sandijem Češkom, Jocem Pečečnikom, ki je na četrtem mestu, Ivom Boskarolom, ki je skeptičen do lestvice, z Dejanom Roljičem, predstavnikom vala mladih podjetnikov, ki jih ni sram proslavljati zasluženih milijonov pred javnostjo, in z urednico revije Manager Vito Cajnko Javornik.

In kaj se je v teh desetih letih spremenilo? Prvič v zgodovini Slovenije so se med deseterico najbogatejših uvrstili podjetniki, ki so obogateli s kriptovalutami. O največjih tajkunih ni več ne duha ne sluha, da o poštnih nabiralnikih, ki so včasih držali 4. mesto na lestvici, ne govorimo. Sicer še vedno velja slovenska miselnost, da ti milijoni pridejo sami od sebe in so potem namenjeni samo luksuzu, a se pozablja, da pravi podjetniki večino svojega dobička vlagajo v razvoj podjetij in s tem omogočajo nova in nova delovna mesta, praviloma plačana bolje kot v podjetjih v državni lasti.

Večina tajkunov, ki so bili še pred leti na lestvici, danes za zapahi ali ostali brez vsega

V plesu denarja in moči pa so bili leta, nekateri desetletja, na vrhu. Kraljevali so poslovnemu svetu s pomočjo politike ali političnih bankirjev, vse to so bili slovenski tajkuni. Menedžerji, ki so po večini brez lastnega denarja skušali obogateti. Večine danes ni več med najbogatejšimi, so za zapahi, nekateri so ostali brez vsega. A imamo tudi takšnega, ki se je vrnil na lestvico stotih najpremožnejših.

Prvič v zgodovini Slovenije so se med deseterico najbogatejših uvrstili podjetniki, ki so obogateli s kriptovalutami. (Foto: iStock)

Svojih milijonov pa ne razglašajo vsi, že po podatku revije Manager naj bi obstajal Slovenec, ki ima 7500 bitcoinov, v evrih to pomeni okoli 45 milijonov. A kljub temu mlajša generacija nima nobenih zadržkov pred vsem svetom proslavljati v manj kot petih minutah zasluženih milijonov, medtem ko smo ob izidu prve lestvice najbogatejših Slovencev novinarji imeli težko delo, da smo takrat naše najbogatejše komaj prepričali, da stopijo pred javnost in se tudi pohvalijo.