Teš 6 zopet ustavljen zaradi okvare

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je bil v sredo zvečer znova ustavljen. Do samodejne varnostne zaustavitve turbine in pozneje celotnega bloka je prišlo zaradi odpovedi na krmilno-zaščitnem sistemu upravljanja turbinske zaščite. Okvara bo odpravljena v prihodnjih dneh, so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

Do ponovne sinhronizacije bloka 6 z omrežjem bo v Tešu deloval blok 4, ki bo po navedbah HSE zagotavljal varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo.

Zaradi ustavitve šestega bloka in težav z zagonom plinskih turbin je v sredo prišlo do prekinitve dobave toplotne energije na proizvodnem viru v Tešu. Kot so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, je bila v sredo dobava štiri ure popolnoma prekinjena, nato pa ob 21.30 sicer ponovno vzpostavljena, vendar z motnjami in za tretjino nižja od trenutno potrebne glede na zunanje temperature.

Motnje pri dobavi toplotne energije so se nadaljevale še v današnje zgodnje jutranje ure in dopoldan. "V tem času je bila dobava toplotne energije iz proizvodnega vira še vedno pod zahtevano mejo, zato so bile na posameznih odsekih omrežja še vedno motnje dobave toplotne energije našim uporabnikom, ki so se končale po 11. uri," so zapisali v komunalnem podjetju.

V Tešu so komunalnemu podjetju pojasnili, da je do izpada proizvodnih virov toplotne energije prišlo zaradi izpada bloka 6 in težav z zagonom plinskih turbin. Komunala je direktorju Teša poslala dopis, v katerem ga je opozorila na kršenje nekaterih členov pogodbe o prodaji in nakupu toplotne energije, in zaprosila za pojasnilo razlogov, zakaj je do kršitve pogodbe prišlo. "Prav tako od predstavnikov Teša pričakujemo konstruktiven pogovor in konkretne predloge rešitev, da ob morebitnih tovrstnih težavah v prihodnje ne bi bila več ogrožena kakovostna in nemotena oskrba uporabnikov s toplotno energijo," so še zapisali v komunali.

Teš 6 je bil doslej ustavljen že nekajkrat

Od začetka rednega obratovanja, od 25. junija 2015, je bila razpoložljivost bloka 6 Teša po podatkih HSE 97,63-odstotna, v prvih desetih mesecih leta 2017 pa 96,78-odstotna odstotna in tako po zagotovilih lastnika Teša primerljiva z evropskimi elektrarnami, ki so v vrhu po zanesljivosti obratovanja in proizvodnje električne energije ter po razpoložljivosti.

Blok 6 je v prvih 11 mesecih letos proizvedel 2976 gigavatnih ur električne energije, največ januarja, in sicer 350 gigavatnih ur. Delež njegove proizvodnje v celotni proizvodnji skupine HSE je bil 45-odstoten, v celotni slovenski proizvodnji električne energije pa 23-odstoten.

Teš 6, ki je poskusno začel obratovati maja 2015, je bil doslej že nekajkrat ustavljen. Prvič se je to zgodilo oktobra 2015, ko je prišlo do izpada 400-kilovoltnega daljnovoda na Podlogu, kar je povzročilo izpad prenapetostne zaščite na bloku šest. Naslednji izpad bloka se je zgodil maja lani, takrat je prišlo do prekinitve delovanja črpalke kondenzata.

Načrtovana zaustavitev bloka 6 se je zgodila junija letos, ko se je Teš lotil sanacije iniciala razpoke na kolektorju ponovnega pregrevanja. Šlo je za popravilo iz garancije, katerega stroške je kril dobavitelj glavne tehnološke opreme za blok 6 Alstom.

Blok 6 je bil ustavljen tudi oktobra letos zaradi odprave manjših garancijskih zahtevkov in izvedbe nujnih vzdrževalnih del.