Pri NKBM imajo tehnične težave pri obdelavi trajnikov, 'zato se ne prikazuje dejansko stanje na transakcijskem računu'

Nekaterim komitentom pri Novi KBM so z računov pobrali večkratne obroke, zato so pristali v globokem minusu. Na klicnem centru na banki uporabnikom sporočajo, da gre za sistemsko napako, ki so jo že zaznali in jo tudi urgentno odpravljajo ter bo tekom dneva stanje popravljeno in urejeno.