Težko pričakovani Teslin avtomobil model 3 dobil prvega lastnika – direktorja Tesle Elona Muska

Lastnik prvega Teslinega avtomobila model 3, ki so ga dva tedna pred prvotno načrtovanim datumom začeli izdelovati v petek, je postal kar prvi mož Tesle Elon Musk. Vozilo s serijsko številko ena si je sicer vnaprej zagotovil član uprave družbe Ira Ehrenpreis, ki pa je Musku za 46. rojstni dan odstopil prednost.

Prvih 30 kupcev tretjega Teslinega vozila, ki je po navedbah družbe prvi njihov avtomobil za širši segment potrošnikov, bo vozilo lahko prevzelo na zabavi konec meseca.

Model 3 bo v ZDA stal 35.000 dolarjev (30.460 evrov), kar je precej manj od modelov S in X. To je po ocenah analitikov tudi razlog, da je povpraševanje po avtomobilu izjemno. Tesla naj bi prejela že okoli 400.000 naročil in napoveduje, da bodo trenutno oddana naročila izpolnili do sredine prihodnjega leta.

Avgusta naj bi sicer izdelali sto avtomobilov, nato pa do konca leta 20.000 mesečno. Prihodnje leto naj bi proizvodnja zrasla na 10.000 vozil tedensko. Po Muskovih navedbah se obeti glede proizvodnih zmogljivosti hitro izboljšujejo, zato bi jim že do konca leta morda lahko uspelo izdelati 20.000 vozil mesečno.

Teslini načrti sicer vključujejo skupno milijon proizvedenih vozil letno do leta 2020.

Že včeraj pa je Musk na družbenem omrežju Twitter objavil slike težko pričakovanega Modela 3.