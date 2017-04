Todorić ni več na čelu Agrokorja, Cerar pa se je zavzel za Mercator

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za reševanje koncerna Agrokor Ante Ramljak je od danes v sodnem registru vpisan kot oseba, ki zastopa družbo. Na čelu družbe tako tudi uradno ni več lastnika Agrokorja Ivice Todorića. Zagreb je medtem že zapustil Antonio Alvarez III., ki so ga za direktorja za prestrukturiranje imenovale banke upnice.

Ramljak bo popoldne predstavil prve ukrepe, ki jih namerava izpeljati v koncernu, pričakovati pa je, da bo predstavil nekatere nove najožje sodelavce. V ponedeljek je že povedal, da je s prevzemom njegovega vodenja mandat dosedanji upravi potekel.

Zaenkrat ni dokazov, da bi Agrokor izčrpaval Mercator. (Foto: Kanal A)

Vladni pooblaščenec je imel v ponedeljek in danes vrsto srečanj z akterji, ki sodelujejo pri sanaciji in stabilizaciji poslovanja koncerna. Kot enega najpomembnejših je označil srečanje z bankami upniki glede pogojev novega posojila v višini 150 milijonov evrov, ki so ga koncernu pripravljene odobriti.

Nekaj uglednih mednarodnih svetovalnih hiš, ki se ukvarjajo s prestrukturiranjem podjetij, je pozval, naj se prijavijo na razpis, ki ga bodo objavili z namenom določitve načina preoblikovanja največje hrvaške družbe.

Ivica Todorić je moral prepustiti vajeti Agrokorja. (Foto: Kanal A)

Hrvaški mediji pa so poročali, da je dosedanji glavni direktor za prestrukturiranje Agrokorja Alvarez III. odšel iz Hrvaške, saj da nima namena sodelovati pri prestrukturiranju Agrokorja. Alvarez je v Agrokor vstopil na željo bank upnic, preden je država prevzela odgovornost za reševanje krize v sistemsko pomembni hrvaški družbi.

Svetovalna hiša Alvarez & Marsal po neuradnih podatkih ne bo sodelovala na razpisu, saj naj bi svoje storitve zagotavljala le na povabilo. A na Hrvaškem ocenjujejo, da bi Ramljak pridobil veliko časa, če bi zahteval njeno pomoč, saj je ta v preteklih tednih že opravila poglobljeno analizo poslovanja Agrokorja.

Cerar: Dokazov o izčrpavanju Mercatorja za zdaj ni

Premier Miro Cerar se je danes sestal s predsednikom uprave Mercatorja Tomislavom Čizmićem in direktorjema Mercatorja v Srbiji in Črni gori. Zatrdili so mu, da družba posluje dobro. O domnevnem izčrpavanju Mercatorja po Cerarjevih besedah ni nobenih dokazov. Se je pa o tem pogovarjal s Čizmićem in direktorjema, ki bodo informacije preverili.

Čizmić in direktorja Mercatorja v Srbiji in Črni gori, Aleksandar Seratlić in Ivan Karadžić, so Cerarju zagotovili, da bodo preverili informacije o domnevnem izčrpavanju podjetja in bodo tudi takoj ukrepali, če bodo kaj ugotovili. Cerar pričakuje, da bo tudi nadzorni svet družbe zahteval vse potrebne informacije, da bodo ugotovi, ali se kaj takega pripravlja. Seja nadzornikov na to temo bo že v petek.

So pa Cerarju vsi trije zagotovili, da bodo naredili vse, da ostane Mercator stabilno podjetje, v korist potrošnikov, dobaviteljev in celotnega gospodarstva. Premier tudi pričakuje, da bo nova uprava Mercatorja ohranila stabilnost poslovanja, da bo dolgoročno zagotavljala nova delovna mesta, da se bo zadolženost podjetja zmanjšala in se bo preprečilo novo zadolževanje.

Premier poudaril, da mora Mercator ostati zaščiten znotraj Agrokorja

Premier od največjega trgovca v regiji tudi pričakuje, da bodo imeli potrošniki pestro in bogato ponudbo, ter še večjo povezanost s slovenskimi dobavitelji.

Opozoril je, da je Mercator največji delodajalec v Sloveniji, saj zaposluje preko 10.000 ljudi, v celotni verigi pa na podjetju sloni okoli 100.000 delovnih mest. Cerar je poudaril, da mora Mercator ostati zaščiten znotraj Agrokorja. "Ne smemo dovoliti, da bi Mercator propadel oz. da bi se stanje poslabšalo," je dejal v izjavi medijem.

Tako je napovedal, da bo s pristojnimi ministri tudi vnaprej budno spremljal razmere v Mercatorju, zlasti v Sloveniji, pa tudi v Srbiji in Črni gori, ter položaj Agrokorja, da se bo lahko vlada pravočasno odzvala ob morebitnih novih okoliščinah.

Sicer pa se je Cerar o Mercatorju pogovarjal tudi s srbskim premierjem in novoizvoljenim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dejal je, da imata državi glede Mercatorja isti cilj, to je ohraniti stabilno podjetje.

Glede idej o ponovnem slovenskem odkupu Mercatorja pa je predsednik vlade dejal, da to še ni tema dogovorov. Sicer se zaveda, da bi si "mnogi Slovenci želeli, da bi bil Mercator spet naš", a da je v trenutnem položaju nemogoče oceniti, ali je to sploh mogoče zaradi ogromno dolgov in bank upnic. Tako bi bilo sedaj po njegovih besedah tudi nemogoče dati kakšno resno izjavo o spremembi lastništva.