Todorić ovadil izredno upravo Agrokorja ter gospodarsko ministrico

Odvetniki dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića so potrdili, da je njihova stranka kazensko ovadila podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić, izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v koncernu Anteja Ramljaka ter Thomasa Wagnerja iz ameriškega finančnega sklada Knighthead.

Todorić je na svojemu blogu v nedeljo objavil, da je trojico kazensko ovadil zaradi "kriminalnih dejavnosti, ki jih izvaja izredna uprava Agrokorja ob podpori hrvaške vlade". Trdi, da s svojimi odločitvami delajo v interesu "izbranih" ter da "uničujejo vrednost podjetij" iz skupine Agrokor.

Todorić trojici očita, da uničujejo vrednost podjetij iz skupine Agrokor. (Foto: dnevnik.hr)

Todorić navaja, da sta šla Dalićeva in Ramljak na roko ameriškemu skladu Knighthead Capital Managementu, ko je ta poceni kupil delnice družbe, potem pa sodeloval pri t. i. roll-up posojilu podjetju.

V ovadbi je navedel svoj zagrebški naslov, saj je nedosegljiv za hrvaško pravosodje, ki je razpisalo mednarodno tiralico in evropski priporni nalog proti dolga leta najbogatejšemu Hrvatu, in to zaradi suma, da naj bi kot prvoosumljeni skupaj s še 14 osebami oškodoval koncern za najmanj 135 milijonov evrov.

Ramljak zahteva odškodnino

Medtem pa Ramljak v tožbi od predsednika SDP Davorja Bernardića zahteva 150.000 kun (20.700 evrov) odškodnine zaradi izjav, da je kot izredni pooblaščenec v Agrokorju del kriminalne združbe, ki je omogočala odtujitev denarja iz Agrokorja v prid omenjenega ameriškega "mrhovinarskega sklada". Ramljak je v sobotnem pogovoru za Večernji list zatrdil, da so Bernardićeve izjave "neodgovorne" ter da "predstavljajo neresnične konstrukte, ki povzročajo veliko škodo postopkom izredne uprave".

Bernardić je odgovoril, da ga "Plenkovićev pooblaščenec" ne bo ustavil pri razsvetljevanju resnice o Agrokorju ter da ga veseli, ker bodo o tem razpravljali na sodišču.

SDP je prejšnji teden sprožila postopek glasovanja o nezaupnici hrvaški vladi, ker želijo razčistiti okoliščine, ki so pripeljale do pogodbe med izredno upravo koncerna Agrokor in posojilodajalci na čelu s skladom Knighthead.