Todorić se je izogibal Zagrebu, Ljubljani pa ne. Na blogu sporoča: Kršene so mi pravice. Ne bodo me utišali

Nekdanji prvi mož Agrokorja in dolga leta najbogatejši Hrvat Ivica Todorić se je v torek dopoldan predal policiji v Londonu. Todorić bo vsaj do aprila prihodnje leto ostal v Veliki Britaniji. Takrat šele bo nova obravnava na londonskem sodišču. Sodnik je v obrazložitvi dejal, da gre za obsežno zadevo in da potrebuje dovolj časa, da jo preuči.

Todorić naj bi po poročanju hrvaških medijev na sodišču nasprotoval izročitvi Hrvaški, ker trdi, da gre za politični pregon in da je žrtev montiranega procesa. (Foto: POP TV)

Todorić, ki se je v torek dopoldan predal londonski policiji, ki ga je nato na osnovi evropskega pripornega naloga aretirala in odpeljala na zaslišanje, je pozno popoldan nasmejan zapustil prostore policije in poudaril, da je odločitev sodišča, da ga (še) ne preda Hrvaški, "majhna, a pomembna zmaga".

Todorić je plačal 100.000 funtov (113.000 evrov) varščine in odkorakal na prostost, res pa je, da ne sme zapustiti Velike Britanije, prav tako naj bi potni list odvzeli njegovi ženi Vesni.

Večernji list je objavil, kje vse se je nahajal hrvaški poslovnež zadnjih 50 dni odkar je bil zadnjič viden v Zagrebu. Poroča, da je kar dvakrat zamenjal stanovanje v Londonu. Prav tako časnik poroča, da je bil v tem času, ko so ga pričakovali na sodišču v Zagrebu, nekajkrat zelo blizu, in sicer v Ljubljani, kjer se je srečal s poslovnimi partnerji in prijatelji.

Todorić, ki ves čas poudarja, da gre za politično gonjo zoper njega in da še nismo slišali vsega, kar ima za povedati, se je po vrnitvi domov oglasil na svojem blogu, v katerem je dejal, da je v Londonu zato, ker so mu v domovini kršene osnovne človekove pravice.

V blogu znova zatrdil, da so hrvaške oblasti vedele, kje je

Zahvalil se je medijem, ki so poročali izpred londonskega sodišča, ter dejal, da bo razkril svojo zgodbo, saj je "svoboda govora ena od temeljnih človekovih pravic". "Nisem se skrival. Moj naslov, osebni kontakti ter kontakti od mojih odvetnikov so poznani hrvaškim oblastem vse od 10. oktobra. Celo sam osebno sem jih sporočil pristojnim službam in čakal, da me pokličejo na razgovor," piše Todorić in dodaja, da je sodnik, ki ga je zaslišal, preučil argumente obeh strani in se na osnovi tega odločil, da ostane na svobodi. "Te odločitve se veselim, a je kot odgovoren človek ne morem komentirati," še piše nekdanji prvi mož koncerna Agrokor.

"V Londonu sem, ker so mi težko kršene človekove pravice in je ogrožena moja varnost. Imam vso pravico, da se borim proti lažem in temu, da se me prikazuje kot človeka, ki je v težkem konfliktu s pozitivnimi zakoni moje domovine. To ni res in to bom dokazal," je odločen Todorić.

Prav tako je zapisal, da ne bo dovolil, da se ga obsodi brez sojenja in da se ga utiša. "Moj glas je očitno v napoto tistim, ki so mi odvzeli lastništvo," pravi.

Todorić se je britanskim oblastem predal 22 dni po tem, ko so hrvaški policisti vkorakali v njegove zagrebške prostore v okviru kriminalistične preiskave, v kateri mu očitajo, da je s pomočjo svojih dveh sinov in sodelavcev izčrpaval koncern Agrokor.

Hrvaški premier Andrej Plenković je po odločitvi sodišča, da Todorića spusti na prostost in da bo naslednja obravnava šele v aprilu prihodnje leto, dejal, da bodo hrvaške oblasti od britanskih zahtevale pojasnila za takšno odločitev. Plenković je včeraj še dejal, da je bilo prijetje Todorića pričakovano.

66-letnega Todorića, za katerim je Hrvaška 20. oktobra objavila mednarodno tiralico, 23. oktobra pa še evropski priporni nalog, so iskali zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov. Hrvaško tožilstvo ga želi zaslišati v primeru Agrokor, v katerem ga je skupaj z njegovima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilli osumilo, da so iz blagajne danes močno zadolženega Agrokorja na zasebne račune nakazali najmanj 130 milijonov evrov.