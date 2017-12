Todorić zaradi odstavitve s položaja v Agrokorju na ustavno sodišče

Todorić meni, da so mu bile z zakonom kršene pravice. (Foto: Kanal A)

Nekdanji predsednik uprave hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je v skladu z napovedmi na ustavno sodišče vložil predlog za oceno ustavnosti zakona o postopku izredne uprave v podjetjih sistemskega pomena za državo, zaradi katerega je moral oditi s položaja.

"Predlog za oceno ustavnosti sem vložil zaradi eklatantnega kršenja mojih ustavnih in temeljnih človekovih pravic," je danes na svojem blogu zapisal Todorić, ki je osumljen za domnevne finančne malverzacije v Agrokorju. Kot je dodal, so v predlogu in spremljajočih dokumentih navedene vse kršitve njegovih ustavnih in človekovih pravic, "kot jih sodobna Evropa še ni videla".

Predlog za oceno ustavnosti na 50 straneh je na svojem blogu objavil v celoti, in sicer skupaj s predlogom za začasno izvrševanje vseh posameznih ukrepov, ki se izvajajo na osnovi tega zakona. Med predlagatelji zahteve za oceno ustavnosti je poleg sebe navedel še svoji dve podjetji Adria Group in Adria Group Holding s sedežem v Amsterdamu.

Preiskovalci sumijo, da so člani uprave izčrpavali Agrokor. (Foto: AP)

Kot poudarja, mu je bila s sprejemom zakona povzročena nepopravljiva škoda z dveh vidikov.

"Zaradi sprejema zakona in imenovanja izredne uprave v družbi Agrokor in njenih povezanih podjetjih je bila predlagateljem in prejšnji upravi odvzeta možnost, da sami izvedejo postopek prestrukturiranja na veliko bolj učinkovit in uspešen način od postopkov, ki so bili izvedeni v času izredne uprave, s čimer se je povzročilo občutno zmanjšanje vrednosti teh podjetij," je zapisal.

Poleg tega, je dodal, se je z uvedbo postopka izredne uprave in imenovanjem izrednega upravitelja začela medijska kampanja, ki ima po svojem obsegu neposredni učinek medijskega linča in najbolj grobega kršenja načela domnevne nedolžnosti. Prav tako pa sta se zakon in izredna uprava v Agrokorju uporabila kot pravno in civilizacijsko nedopustna podlaga za kazenski pregon, je še zapisal.

Preiskava proti Todoriću in soobtoženim je na Hrvaškem postala pravnomočna 20. novembra. Preiskovalci sumijo, da so izčrpavali Agrokor ter si med letoma 2006 in 2017 pridobili 173 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi. Poleg Todorića so pod drobnogledom tudi njegova dva sinova in še 12 nekdanjih članov uprave koncerna in revizorjev, ki jih sumijo ponarejanja različnih finančnih dokumentov.