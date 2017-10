Todorićev sin Ante nazaj na Hrvaškem, zaslišan bo predvidoma še danes

Ante Todorić, starejši sin Ivice Todorića in prav tako eden od osumljencev v zadevi Agrokor, se je po podatkih hrvaškega dnevnika.hr vrnil na Hrvaško.

Pred DORH (hrvaško državno pravobranilstvo) bo predvidoma stopil še danes, oziroma - kot je potrdil njegov odvetnik Rajko Čogurić - takoj, ko bo prejel uradni poziv.

V spremstvu odvetnika Frana Olujića se je na hrvaško vrnil ponoči. Pristal je na enem od bližnjim letališč, nato pa z avtomobilom prečkal državno mejo, poroča vecernji.hr.

Njegovi odvetniki so ob tem dejali, da se je domov vrnil "v sproščenem vzdušju", menda tudi zato, ker se bo lahko tudi on branil s prostosti, pa piše dnevnik.hr.

Hrvaški kriminalisti so prejšnji ponedeljek sprožili obsežno akcijo, v kateri so pridržali 12 izmed 15 osumljencev za gospodarski kriminal v Agrokorju. (Foto: AP)

Ante Todorić je bil od začetka leta 2016 podpredsednik uprave Agrokorja, pred tem pa je deloval kot član uprave za maloprodajo.

Za starejšega od Todorićevih sinov se je v preteklih dneh sicer ugibalo, da je bil v času hišnih preiskav in zaslišanj drugih osumljencev v zadevi Agrokor skupaj z očetom in mlajšim bratom Ivanom v Londonu.

Za Ivico Todorića enomesečni preiskovalni zapor

Preiskovalni sodnik v Zagrebu je po zaslišanjih 14 oseb, osumljenih finančnih malverzacij v koncernu Agrokor, odločil, da se lahko branijo s prostosti. Je pa enomesečni preiskovalni zapor določil lastniku družbe Ivici Todoriću. Kje je, trenutno še ni znano, a če se v treh dneh ne bo odzval, bodo za njim razpisali mednarodno tiralico.

Odvetniki Ivice Todorića so medtem napovedali pritožbo na odločitev o priporu za svojega klienta, ki ga tožilstvo kot prvoosumljenega v primeru Agrokor bremeni odtujitve najmanj 130 milijonov evrov iz koncerna. Todorić trdi, da gre za politični pregon.

Vseh 15 osumljenih, ki so bili člani uprave Agrokorja ali vodilni ljudje bivše hrvaške podružnice revizorske hiše Baker Tilly, sumijo več kaznivih dejanj zlorab v poslovanju koncerna, kot so ponarejanje uradnih dokumentov in nezakonito vodenje poslovnih knjig.