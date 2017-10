Trgovinska zbornica proti Čuševi ideji o v nedeljo zaprtih trgovinah

(Foto: iStock)

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) ter predsedniki uprav in generalni direktorji trgovinskih družb predloga novele zakona o trgovini, s katero poslanec Andrej Čuš predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah, ne podpirajo. Menijo namreč, da bi posegel v z ustavo zagotovljene pravice. Se pa zavzemajo za razpravo o nedeljskem delu.

Kot so sporočili iz zbornice, so danes na razširjeni seji upravnega odbora TZS sklenili, da predloga zakona ne podpirajo, ker da besedilo predloga novele zakona posega v vsaj tri z ustavo zagotovljene pravice, in sicer v svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in svobodne konkurence in v načelo enakosti pred zakonom.

Je bil pa upravni odbor zbornice enoten, da je razprava tako o delovnem času zaposlenih kot o obratovalnem času prodajaln potrebna. Zato se bo TZS v prihodnjih dneh sestala z vsemi deležniki, vključno s sindikati, ter skupaj z njimi poizkušala oblikovati stališče do nedeljskega dela, so še sporočili.

Nepovezani poslanec Andrej Čuš je minuli teden v DZ vložil predlog novele zakona o trgovini, s katero predlaga uresničitev referendumske volje ljudstva in zaprtje trgovin ob nedeljah. "Nedelje so namenjene prostemu času, družini in prijateljem," je poudaril poslanec, ki je v nedeljo začel podporo za zakon zbirati tudi s spletno peticijo.

Po predlogu trgovec ne bi smel določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ šest nedelj oz. z zakonom določenih praznikov v letu. Poleg tega bi med izjeme uvrstil prodajalne z omejeno površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti oz. njegovi ožji družinski člani. Med izjeme bi dodal tudi prodajalne na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.