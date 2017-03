Trgovski del Stožic maja na dražbi za 20,9 milijona evrov

Nedokončani trgovski center se nahaja pod športnim parkom. (Foto: Kanal A)

Stečajna upraviteljica družbe Gradis-Energoplan (Grep) bo 8. maja na dražbi prodajala nedokončani trgovski center v Športnem parku Stožice. Izklicna cena je postavljena pri 20,9 milijona evrov, kaže današnja objava na Ajpesu.

Nepremičnine so večinoma v tretji gradbeni fazi, prodajajo pa se kot celota. Interesenti bodo morali za sodelovanje na dražbi vplačati 1,045 milijona evrov varščine, cena se bo zviševala po korakih po 20.000 evrov ali večkratnik tega zneska, je upraviteljica Lucija Klampfer zapisala v vabilu.

Z nedokončanim trgovskim delom športnega parka so zavarovane terjatve, ki jih je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) maja lani kupila družba Rastoder. Ta je v stečaju Grepa prijavila za 28,5 milijona evrov terjatev, ki jih ima v celoti zavarovane z ločitveno pravico na več zemljiščih v Stožicah.

Nepremičnine so edino vredno premoženje v stečaju Grepa, v katerem je bilo sicer priznanih za skupno 445 milijonov evrov terjatev, od tega jih ima največ, 114,6 milijona evrov, DUTB.

Postavljena izklicna cena je enaka likvidacijski vrednosti premoženja, kot je bila ocenjena v primeru odstopa od pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki sta jo sklenila Grep in Mestna občina Ljubljana (MOL).

Stečajna upraviteljica je januarja predlagala razdrtje pogodbe in sodišče je z njenim predlogom soglašalo. Kot je ocenila, bi namreč za dokončanje del na objektu športno-rekreacijskega parka Stožice potrebovali vsaj 30 milijonov evrov, ki pa jih Grep ne more zagotoviti, niti nima virov za njihovo izvedbo, saj družba že nekaj let pred začetkom stečaja ni poslovala.