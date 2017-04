Tudi aprila so se cene zvišale: inflacija na letni ravni 1,8-odstotna

Rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji se nadaljuje. Tudi aprila so se namreč cene zvišale, inflacija na letni ravni je bila 1,8-odstotna, na mesečni pa 0,3-odstotna. K letni inflaciji so najbolj prispevali dražji naftni derivati, k mesečni pa dražja obutev, je danes objavil statistični urad.

K aprilski inflaciji na letni ravni so največ, 0,6 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile višje za 21,6 odstotka, dizelskega goriva za 11,7 odstotka in bencina za 7,9 odstotka. K inflaciji je 0,3 odstotne točke prispevala tudi dražja hrana, predvsem meso (+2,6 odstotka), mleko, sir in jajca (+2,9 odstotka) ter sadje (+4,8 odstotka).

Medtem so aprilsko letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene rabljenih osebnih avtomobilov (-9,1 odstotka) in za 0,1 odstotne točke nižje cene oblačil (-1,1 odstotka).

Cene blaga so bile aprila na letni ravni v povprečju višje za 1,4 odstotka, cene storitev pa za 2,6 odstotka. Blago dnevne porabe in poltrajno blago se je podražilo za 2,3 in 0,2 odstotka, cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,5 odstotka.

K rasti cen na mesečni ravni pa so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale višje cene obutve (+19,9 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa še višje cene potniškega zračnega prevoza (+34 odstotkov) in višje cene počitniških paketov (+3,2 odstotka).

Mesečno inflacijo so za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene pogonskih goriv (dizelsko gorivo je bilo cenejše za tri odstotke, bencin pa za 2,2 odstotka), za 0,1 odstotne točke pa še nižje cene zelenjave, razen krompirja (za 9,2 odstotka).

Cene blaga se aprila na mesečni ravni v povprečju niso spremenile, storitve pa so se podražile za 0,9 odstotka.

Povprečna 12-mesečna rast cen v aprilu je bila 0,8-odstotna. Aprila lani smo imeli 0,6-odstotno deflacijo, enaka je bila tudi povprečna 12-mesečna rast cen.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU, je bila v aprilu 1,7-odstotna. Na mesečni ravni se cene niso spremenile.