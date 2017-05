Tudi finance so izjemno pomemben del partnerskega odnosa in prihodnosti

Temu pa se lahko izognejo z vnaprejšnjim načrtovanjem in skupnim varčevanjem, kar pozitivno vpliva tudi na partnerstvo.Tega se zavedajo tudi v Prvi osebni zavarovalnici, v kateri pomagajo pri življenjskih odločitvah. Da bi še bolje razumeli in predstavili dogajanje v partnerskih zvezah, so se povezali sstrokovnjakinjo za partnersko in družinsko problematiko ter za vzgojo otrok Melito Kuhar.

Potreben je dogovor

Vsak od partnerjev vstopa v zvezo z njemu lastnimi vzorci ravnanja z denarjem, ki jih je prejel preko denarnega upravljanja v primarni družini, torej kako so z denarjem ravnali starši. Tako je tudi na tem področju potreben kompromis in sklenitev dogovora, kako bo v njuni družini potekalo trošenje denarja, pravi Kuharjeva. Tega pa se morata seveda oba dosledno držati in se ob tem zavedati, da se otroci upravljanja z denarjem, čeprav morda nezavedno,učijo od svojih staršev.

Skupne finance, skupna prihodnost

"O skupnih financah naj se partnerja začneta pogovarjati, ko se odločata za skupno življenje in za večje nakupe," svetuje strokovnjakinja iz Svetovalnice. Morata se vprašati, kakšen je njun cilj ter določiti prioritete. Zavedati se morata, čemu se bosta zaradi tega morala odpovedati in za koliko časa, temu primerno pa bo potrebno uskladiti partnerske dogovore. S preudarnim razmišljanjem in dolgoročnofinančno zaščito – to omogočata bodisi naložbeno varčevanje bodisi življenjsko zavarovanje – lahko poskrbita za finančno varnost sebe in svoje družine ob nepredvidljivih življenjskih situacijah.

Celotna finančna konstrukcija prihodkov ter odhodkov je bolj jasna, ko imata partnerja skupne finance, in če se je oba držita, je možnosti za konflikte malo.

