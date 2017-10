Tudi IMF bolj optimističen v napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva

IMF za slovensko gospodarstvo napoveduje štiriodstotno rast. (Foto: iStock)

Mednarodni denarni sklad (IMF) v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji za letos napoveduje štiriodstotno gospodarsko rast, kar je eno odstotno točko več kot v zadnji aprilski napovedi. V prihodnjem letu naj bi se rast upočasnila na 2,5 odstotka, kar je še vedno 0,2 odstotne točke več od aprilske napovedi.

IMF je poročilo objavil ob začetku rednega jesenskega zasedanja IMF in Svetovne banke v Washingtonu, Sloveniji pa med drugim za letos napoveduje 6,8-odstotno stopnjo anketne brezposelnosti, v prihodnjem letu pa naj bi ta upadla na 6,4 odstotka.

Inflacija naj bi bila letos 1,6-odstotna, leta 2018 pa 1,8-odstotna, presežek na tekočem računu plačilne bilance pa naj bi bil letos petodstoten, prihodnje leto pa 4,9-odstoten.

IMF se je tako pridružil domačim in tujim ustanovam, ki so v zadnjem času že občutno zvišale napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je tako nedavno napoved krepitve BDP zvišal za 0,8 odstotne točke na 4,4 odstotka, za prihodnje leto pa s 3,2 na 3,9 odstotka. Organizacija za ekonomsko analizo in razvoj (OECD) je septembra ob objavi zadnjega ekonomskega poročila o Sloveniji napoved popravila s 3,8 na 4,5 odstotka, novembra pa bo objavila svojo jesensko napoved.

Pričakuje se, da bo napoved navzgor v svojih jesenski napovedi popravila tudi Evropska komisija.