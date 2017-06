Tudi pri nas vse raje plačujemo s karticami, gotovini je naklonjenih le še 17 odstotkov Slovencev

(Foto: Mastercard Europa)

Med najhitrejšimi načini plačevanja na blagajni prevladuje brezstično plačevanje, ki ga je izbrala skoraj polovica Slovencev (49 %). Več kot polovica (57 %) je s kartico pripravljena plačati tudi zneske do pet evrov. To je le par izsledkov raziskave Masterindex, ki jo je v maju za družbo Mastercard Europe v Sloveniji izvedla Mediana.

Slovenci imajo v povprečju do tri kartice (86 %), dobra tretjina (34 %) pa tri kartice ali več. V primerjavi z lanskim letom ob istem času se podatek o povprečni uporabi kartic ni spremenil; več kot polovica Slovencev (51 %) kartice uporablja vsaj trikrat tedensko, 64 odstotkov pa s kartico opravi vsaj polovico nakupov. Prav tako večina uporablja osnovne plačilne kartice; teh je več kot 87 odstotkov, medtem ko premium kartice uporablja okoli 8 odstotkov sodelujočih.

Pri izbiri ponudnika kartice je pri Slovencih najbolj pomembna široka sprejetost v trgovinah po Sloveniji (55 %), tesno ji sledi sprejetost kartic v tujini (54 %). Imetniki cenijo tudi nizko stopnjo obresti in stroškov (48 %) pa tudi dodatne ugodnosti, ki jih imetnikom omogočajo ponudniki kartic. Te se dotikajo popustov v trgovinah, pri vsakodnevnih stroških bivanja (položnicah za elektriko, plin), telekomunikacijskih storitvah in popustih pri nakupu oblačil ter spletnem nakupovanju.

Brezgotovinsko plačevanje je vse pogostejša oblika plačevanja tudi pri nižjih zneskih, saj je dobra polovica (57 %) zneske do pet evrov pripravljena plačati s plačilno kartico. S kartico najpogosteje plačujejo vsakodnevne potrebščine (32 %) in gorivo (26 %), na tretjem mestu pa ostajajo spletna plačila (26 %). Za dobro polovico Slovencev (55 %) je pri plačevanju najpomembnejša varnost procesa.

Skoraj vsi Slovenci (97 %) so že slišali za brezstično plačevanje. 68 % je zainteresiranih za tovrsten način plačevanja (lani enak čas 61 %), dobra polovica je tak način plačevanja že preizkusila (55 %) in jih meni, da je to enostaven in praktičen način uporabe kartice. Izsledki raziskave kažejo na čedalje večjo sprejetost brezstičnega plačevanja na blagajnah, saj ga je kot najhitrejši način plačevanja izbrala skorajda polovica Slovencev (49 %). To predstavlja kar 16,5 odstotkov več v primerjavi z junijem lanskega leta; takrat je brezstično kartico izbrala tretjina Slovencev (32,5 %). Novembra lani se je odstotek tistih, ki so izbrali brezstično kartico, že povzpel na 39,5 odstotkov.

Vse več vprašanih je mnenja, da je brezgotovinsko plačevanje najhitrejša oblika plačevanja. Plačevanje z gotovino je izbralo le še 17 % (leta 2015 je bil ta odstotek 28,6, junija 2016 25,7, novembra 2016 20,8). Brezstično plačevanje imetnikom omogoča stalen fizičen stik z njihovo kartico skozi celoten postopek plačevanja, kar je pomembno za 61 odstotkov vprašanih.

Kako za plačila poskrbimo v tujini?

80 odstotkov Slovencev je v zadnjem letu potovalo ali bivalo v tujini, tri četrtine jih v naslednjih šestih mesecih načrtuje potovanje v tujino. Več kot 80 odstotkov jih bo na potovanju spremljala plačilna kartica, čeprav si skorajda dve tretjini (60 odstotkov) tujo valuto priskrbi še preden se odpravi na pot. Večinoma si valuto kupijo na banki (48 %) ali v menjalnici (12 %). Glavne prednosti uporabe kartic v tujini na podlagi odgovorov raziskave ostajajo predvsem široka sprejetost (73 %), dobra zaščita pred zlorabo (49, 5 %) in ugodno menjalno razmerje pri plačevanju (41 %). Imetniki skorajda četrtino svojih nakupov v tujini opravijo s kartico (23 %, lani junija 22 %).

Tudi letos bo več kot polovica Slovencev za poletni oddih izbrala Hrvaško (51 %). Večina (89 %) bo za namestitev izbrala mesta, kjer bodo za bivanje morali plačati (zasebni apartma, kamp, hotel). Skorajda polovica slovenskih dopustnikov na Hrvaškem bo s plačilnimi karticami plačevala gorivo (50 %; leta 2016 48 %), hrano in pijačo (38 %; leta 2016 35 %), uporabila pa jo bo tudi za plačevanje v restavracijah in barih (23 %). Opazen je padec deleža plačevanja namestitve z gotovino, teh bo v letošnjem letu 64 odstotkov (67 % v letu 2016). Dve tretjini Slovencev pa bo v 20 odstotkih za plačilo uporabilo plačilno kartico.

Imetniki plačilnih kartic so dobro seznanjeni tudi s postopki v primeru izgube ali kraje kartice ter s stroški nadomestil. V primeru izgube bi tretjina poklicala telefonsko številko za preklic kartice, 23 odstotkov pa bi za informacije prosilo banko, izdajateljico kartice. Glede varnosti kartic je spodbuden podatek, da ima 37 odstotkov telefonsko številko zapisano oziroma shranjeno v telefonskem imeniku.

Razširjenost nakupovanja prek spleta

90 odstotkov Slovencev je že nakupovalo prek spleta, skorajda petina (19 %) jih prek spleta nakupuje pogosto. V letu 2010 je bilo spletnih nakupovalcev okoli 9 odstotkov, v letu 2014 pa 14 odstotkov. Tretjina (34 %) jih nakupuje na slovenskih spletnih straneh, 31 % pa na tujih spletnih straneh. Zaupanje v spletno nakupovanje se povečuje, saj jih kar 82 odstotkov meni, da je spletno nakupovanje varno. Več kot dve petini (45 %) jih na slovenskih spletnih trgovinah plačuje s kartico. Vsak teden kartico na spletu uporabi 10 odstotkov vprašanih.

54 odstotkov tistih, ki nakupujejo prek spleta, je nakup opravilo v zadnjem mesecu. Prvo mesto med nakupi prek spleta zasedajo oblačila, obutev in modni dodatki (44 %), elektronske naprave (40 %), izdelke za gospodinjstvo (28 %) in potovalne storitve (27 %).

Finančno stanje v slovenskih gospodinjstvih

Tri četrtine Slovencev meni, da dobro upravljajo z denarjem. Večina pri tem svoje stroške zapisuje in vodi evidenco prek dostopnih računalniških programov (31 %), petina (20 %) pa jih pri tem uporablja različna orodja za upravljanje s financami. Skoraj polovica (47 %) pravi, da uspejo ob trenutnem finančnem stanju vsaj nekaj prihraniti, več kot 36 odstotkov pa verjame, da se bo finančno stanje v njihovem gospodinjstvu v naslednjih 12 mesecih spremenilo na bolje.

Boštjan Fabjančič, predstavnik družbe Mastercard v Sloveniji, zaključuje z mislijo: "Slovenke in Slovenci smo vedno bolj naklonjeni učinkovitosti brezgotovinske družbe, ki prinaša v naša življenje varnost, transparentnost, enostavnost in inovativnost. Primer so brezstična plačila, ki smo jih v Sloveniji vzeli za svoja, saj večina od nas verjamem, da je tovrstno plačilo najhitrejše plačilo. Prav tako nas vedno več pred odhodom v tujino, na dopust ali drugo potovanje preveri tudi, ali smo s seboj vzeli tudi svojo zvesto popotnico – plačilno kartico, ki nam ponuja vse možnosti najbolj ugodnega plačila v tujini. Slednje je pomembno, saj raziskava Masterindex kaže, da v Sloveniji resnično natančno, redno in skrbno upravljamo s svojimi financami. Takšno početje nam bo vedno omogočalo varno in brezskrbno prihodnost."