FOTO: Turist iz Walesa postal 38-milijonti obiskovalec Postojnske jame, počastili so tudi oba 'osmoljenca'

Slovenski turistični biser Postojnsko jamo je danes dopoldne obiskal 38-milijonti obiskovalec. To je Tomos Terfel iz Walesa, ki mu je dopust v Sloveniji za rojstni dan podarilo njegovo dekle, danes pa si je ogledal Postojnsko jamo in Predjamski grad. Nagrado mu je izročil prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj.

Nagrajenec je prejel bon za vikend oddih na Cerknem, sam pa se lahko odloči za sprostitveni oddih v termah hotela Cerkno, za smučanje ali za oboje. V Postojnski jami ob tem niso pozabili na Terfelovo dekle, ki je "zakrivila" potovanje v Slovenijo, saj nagrada velja tudi za njo, so sporočili iz Postojnske jame.

Znamenitosti, ki sodijo v Park Postojnske jame, tudi letos beležijo rekorden obisk.

Za Terfela, ki je ob omenjeni nagradi prejel tudi stekleno človeško ribico, je današnji dan drugi dan njegovega obiska v Sloveniji. Nagrajencu se po navedbah Postojnske jame sanjalo ni, da bo že drugi dan dopusta v Sloveniji tako popoln in nepozaben. Ob tem je navdušeno priznal, da ne more verjeti, da se to dogaja, veseli pa se tudi "izgovora" za ponovni obisk Slovenije, ko se bo morda končno naučil smučati.

Postojnska jama je sicer tradicionalno obdarila tudi srečna osmoljenca - obiskovalca, ki sta jamo obiskala tik pred in po 38-milijontem obiskovalcu. Oba sta prejela človeški ribici iz idrijske čipke in monografijo Postojnske jame. Tako 38-milijonti kot oba osmoljenca so se slovesno vpisali v zlato knjigo obiskovalcev, kamor se že 200 let vpisujejo najimenitnejši obiskovalci Postojnske jame.

Znamenitosti, ki sodijo v Park Postojnske jame (Postojnska jama, Vivarij, Expo in Predjamski grad), tudi letos beležijo rekorden obisk. Potem ko so na današnji dan lani ravno preskočili milijon v skupnem številu obiskovalcev, so jih letos do srede našteli že skoraj 1,14 milijona, kar predstavlja približno 14-odstotno rast.

"Predvidevamo, da bomo do konca leta v vseh znamenitostih Parka Postojnske jame našteli preko 1,2 milijona obiskov, kar je več kot primerljivo z leti pred osamosvojitvijo, ki so bila po številu obiskovalcev najuspešnejša," so še dejali v Postojnski jami, ki bo prihodnje leto obeležila 200-letnico odkritja najlepših delov jame.