Turizem v Planici: manjka celostna ponudba

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Glavna ugotovitev te turistične izvidnice pa je: kljub vsemu, kar po novem ponuja, Planici še vedno manjka celostna turistična ponudba. Turistu se lahko zgodi, da ostane lačen, ne more zapraviti denarja, ki ga je želel pustiti v Planici, ali da naleti na zaprta vrata vetrovnika.



Tudi prodekan Fakultete za turistične študije Dejan Križaj pojasnjuje, da je treba vedno iskati motive, zakaj bi turist ostal na eni destinaciji dlje časa. "In če gledamo primere dobre prakse, vidimo, da je to vedno sestavni del ponudbe. Celotna izkušnja, tudi gostinstvo ..."



Celoten 24UR Inšpektor s turistično izvidnico nekaterih izletniških točk po Sloveniji, kamor se pogosto odpravimo na enodnevne izlete, pa si oglejte nocoj v oddaji 24UR malo po 19. uri.

Ekipa 24UR Inšpektor je preverila ponudbo, odnos, cene, prijaznost, dostopnost, mnenja obiskovalcev ... v Planici, Lipici, Postojnski jami, Snežniškem gradu in KSEVT-u v Vitanju.