Turkish Airlines in Erste Card skupaj z novo plačilno kartico

Sodelovanje je novost za obe ugledni podjetji in razveseljujoča novica za potrošnike – za Turkish Airlines je to prva »co-brand« kartica v tujini ob enem pa tudi edina plačilna kartica v Sloveniji, ki omogoča zbiranje nagradnih milj.

»Glede na to, da v zadnjih nekaj letih opažamo porast števila potovanj Slovencev v tujino, je bila odločitev za sodelovanje med Erste Card in Turkish Airlines logična«, je ob podpisu pogodbe povedal direktor Erste Card, Mladen Mirko Tepuš, »vedno sledimo željam in potrebam naših članov, saj želimo, da za zapravljen denar dobijo kar največ. Nova kartica je namenjena prav tistim, ki radi potujejo – po Evropi ali zunaj nje, z letalsko družbo Turkish Airlines ali s katerim izmed njenih partnerjev, in je tudi edina plačilna kartica v Sloveniji, s katero lahko imetniki zbirajo nagradne milje v programu Miles&Smiles in tako letijo še ceneje ter udobneje.«

(Foto: Mediaspeed)

Nova kartica združuje ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v klubu Diners Club ter priznane letalske družbe Turkish Airlines, s katero lahko potniki po ugodnih cenah letijo v več kot 299 destinacij po vsem svetu. Največja novost kartice Diners Club Turkish Airlines Miles&Smiles je zbiranje milj, ki imetnikom prinašajo dodatne ugodnosti. Vsak porabljen evro se namreč spremeni v nagradno miljo, ne glede na to, kje uporabnik kupuje – na več kot 17.000 prodajnih mestih v Sloveniji ali na več kot 30 milijonih prodajnih mest v 185 državah in teritorijih sveta. Zbrane milje lahko uporabnik unovči (zase ali sopotnika) in pretvori v letalsko vozovnico ali nadgradnjo svojega potovanja. Milje namreč omogočajo lažji prehod iz ekonomskega v poslovni razred ter dostop do 750 letaliških salonov Diners Cluba po vsem svetu.

Ob podpisu pogodbe je Muhammed Fatih Durmaz; podpredsednik prodaje za Vzhodno Evropo in Balkan, Turkish Airlines, povedal: »Pri Turkish Airlines si vedno prizadevamo, da bi svojim potnikom zagotovili čim bolj udobna, prijetna in varna potovanja. To prepoznajo tudi naši potniki, saj vsako leto pridobimo vrsto nagrad združenja Skytrax, nekakšnih Oskarjev letalske industrije. Z željo, da bi bili leti vseh naših zvestih sopotnikov še lepši pa smo se letos odločili za sodelovanje z Erste Card. Naša nova kartica Diners Club Turkish Airlines Miles&Smiles je za Turkish Airlines prva t.i. co-brand kartica, ki smo jo izdali v tujini in prepričani smo, da bomo z njo dosegli svoj cilj – postati prva izbira za svetovne popotnike.«

Poleg zbiranja nagradnih milj kartica uporabnikom omogoča še nakup na obroke – tako doma kot v tujini, dvig gotovine na bankomatih in pri ponudnikih gotovinskih izplačil v več kot 100 državah, prilagojen osebni limit in nakupovanje preko spletne prodajalne Shop&Miles. Poskrbljeno je tudi za varnost, saj imetnik ob vsaki uporabi kartice prejme obvestilo z varnostnim SMS sporočilom, zagotovljen pa je tudi nadzor nad porabo preko On-line storitev Diners Cluba.