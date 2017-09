Uber po pritožbah in incidentih izgnali iz Londona

(Foto: AP)

Londonske oblasti so danes sporočile, da ameriškemu tehnološkemu podjetju Uber ne bodo obnovile licence za delovanje v mestu. Kot razlog so navedle skrb za javno varnost. Uber, prek katerega v Londonu prevoze ponuja 25.000 voznikov, je na odločitev že napovedal pritožbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad, ki skrbi za londonski promet, je sporočil, da je aplikacija za deljenje prevoza poskrbela za zaskrbljenost. Sklenil je, da "družba Uber London ni primerna za imetnika licence za zasebni najem".

Kot so dodali, Uberjev pristop in način vodenja kažeta na pomanjkanje korporativne odgovornosti. Pri tem so se sklicevali na številne spore in celo izgrede v povezavi z aplikacijo.

Londonski župan Sadiq Khan je odločitvi izrazil polno podporo. Kot je poudaril, naj bo London v ospredju, ko gre za podporo inovacijam, ki meščanom prinašajo boljše in cenejše storitve. "Se pa morajo vsa podjetja v Londonu držati pravil in visokega standarda glede varnosti uporabnikov," je dodal.

Iz Uberja so sporočili, da se bodo na odločitev pritožili. "Z namero prepovedi naše aplikacije v britanski prestolnici sta londonski prometni urad in župan pritrdila majhnemu številu ljudi, ki želijo potrošnikom omejiti izbiro," so navedli v izjavi. Dodali so, da bi bilo z onemogočenjem delovanja storitve prikrajšanih 3,5 milijonov Londončanov, ki jo uporabljajo.

Skoraj povsod, kjer je Uber prisoten, so že poročali o incidentih, med katerimi so najpogosteje napadi na Uberjeve voznike. Ti namreč predstavljajo resno konkurenco taksistom in drugim uveljavljenim ponudnikom prevozov, ki v precej primerih menijo, da gre za nelojalno konkurenco.