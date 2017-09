Uber v boj z londonskimi oblastmi: jim bo uspel podoben trik kot v ZDA?

(Foto: AP)

V britanski prestolnici so jasni - Uberjevo poslovanje ni v skladu s predpisi mesta, zato podjetju za prevoze po 30. septembru ne bodo obnovili licence za delovanje v mestu. Očitajo jim "pomanjkanje korporativne odgovornosti".

Za "učeno besedno zvezo" pa se skrivajo zelo jasni očitki - podjetje ne preverja preteklosti svojih voznikov, med njimi so tudi spolni prestopniki, zgodilo naj bi se tudi nekaj spolnih napadov na stranke, ki jih niso prijavili.

Odločitev mesta je razjezila okoli 40.000 Uberjevih londonskih voznikov, katerih storitve uporablja okoli 3,5 milijona Londončanov. Ti že podpisujejo peticijo, na družbenih omrežjih pa so potarnali, da bodo brez Uberja "kar umrli".

V podjetju pa jih bolj skrbi, da bo umrl kar njihov posel. Če bi London res uresničil grožnjo o izgonu Uberja, bi temu po menju analitikov sledila tudi druga mesta. Povsod, kjer je podjetje prisotno, se namreč pojavljajo podobni očitki - o nelojalni konkurenci, o agresivnih voznikih, ki kradejo posel taksistom, o voznikih, ki za svoje delo niso primerni, ker so bili v preteklosti kaznovani, imajo težave z odvisnostjo od različnih substanc ... seznam je dolg.

Da je prav, da jih odslovijo, meni Steve McNamara iz združenja licenciranih londonskih taksistov, ki je podjetje označil za "nasilno".

Uber se je za svoj obstoj v Londonu pripravljen boriti na sodišču. To bi jim vsaj omogočilo, da delujejo v mestu vse dokler ne bodo izčrpane vse pravne možnosti in bo svoje povedala še zadnja sodna instanca.

Predvsem pa se bodo po mnenju poznavalcev lotili lobistične invazije. Kar pomeni, da bodo na vse načine oblasti skušali prepričati, da si so konca meseca premislijo in podjetju podaljšajo licenco za delovanje.

Da ne bodo odšli brez boja, dokazuje primer iz Austina v Teksasu. In mnogi menijo, da bo Uber skušal v Londonu doseči isto. Tam so oblasti od Uberja zahtevale, da temeljito preverja svoje voznike. Tega niso storili in so raje odšli iz mesta. A le toliko, da so na višjem sodišču dosegli, da je mesto moralo popustiti. Mnogi menijo, da tega niso dosegli z argumenti, ampak z lobistično akcijo.