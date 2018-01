Umrl je ustanovitelj Ikee. 'Skopuh', ki ni verjel v statusne simbole, nosil oblačila 'iz druge roke' in vozil 15 let star avto

Ikea danes po svetu zaposluje skoraj 190.000 ljudi.

V starosti 91 let je umrl ustanovitelj Ikee Ingvar Kamprad. Kamprad je že pri rosnih letih pokazal podjetniško žilico - pri petih je prodajal vžigalice. Kasneje je "posel" razširil na prodajo rib, božičnih okraskov, semen in pisal.

Ikeo je ustanovil leta 1943, najprej je prodajal prte, ure, celo replike stričeve kuhinjske mize. Od tam dalje pa je njegov imperij postajal le še večji. V upravi Ikee je bil vse do leta 2013, ko ga je nasledil najmlajši sin Mathias Kamprad. Ob odhodu je dejal, da meni, da je to dober čas, da pride do generacijskega preskoka v podjetju.

Čeprav je bil eden najbogatejših Zemljanov, se je vedno držal daleč stran od medijev. Leta 1976 je objavil Manifest trgovca s pohištvom in v njem razkril nekaj svojih življenjskih vodil, ki so vključevala preprosto življenje in izjemno varčnost. Pravzaprav so ga številni opisovali kar kot "bogatega skopuha". Hodil je na "poceni kosila" v Ikeino jedilnico, kupoval na razprodajah, čajno vrečko je uporabil več kot enkrat. Prav tako naj bi nosil oblačila "iz druge roke" in vozil 15 let star avto. Po drugi strani pa je v avtobiografski knjigi, ki je nastala v sodelovanju z novinarjem Bertilom Torekullom, dejal, da je prav ta filozofija zaslužna za uspeh Ikee.

"Razlog, da se človek izogiba luksuznim hotelom, ni samo finančni. Človek ne potrebuje velikih avtomobilov, impresivnih nazivov in drugih statusnih simbolov. Zanašati se je treba samo na moč volje," je bilo njegovo življenjsko vodilo.

Leta 1994 so po smrti švedskega fašističnega aktivista Pera Engdahla objavili njegova zasebna pisma, iz katerih je bilo jasno, da se je tudi Kamprad leta 1942 pridružil profašističnemu gibanju. Takrat je bil star 16 let. Zbiral je denar za skupino in rekrutiral nove člane. Kdaj je sodelovanje prekinil, ni znano. Je pa kasneje to obdobje svojega življenja opisal kot "največjo življenjsko napako".

Kasneje se je spopadal tudi z odvisnostjo od alkohola, a je leta 2004 dejal, da ima pitje "spet pod nadzorom".

Lani je Bloomberg njegovo premoženje ocenil na 48 milijard dolarjev.