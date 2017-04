Ustavno sodišče razveljavilo stečaj družbe T-2

(Foto: POP TV)

Ustavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in ponovno razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani iz marca 2016 o začetku stečajnega postopka telekomunikacijske družbe T-2. S to odločbo so tako vsi sodni postopki, povezani s stečajem T-2, dokončno zaključeni, so sporočili iz Garnola, večinskega lastnika T-2.



Odločitev ustavnega sodišča, sprejeta 22. marca letos, po navedbah Garnola pomeni, da se stečajni postopek nad T-2 dokončno ustavi, vodenje družbe T-2 pa bo po predaji poslov s strani stečajne upraviteljice, ki jo je vodila več kot leto dni, znova prevzelo poslovodstvo na čelu z Juretom Valjavcem.

"Dejstvo je, da za stečaj družbe T-2 res ne obstajajo nikakršni ekonomski razlogi, saj je družba solventna in posluje z dobičkom, svoje obveznosti do upnikov pa lahko glede na dolg, ki ga ima, v celoti poravna do konca leta 2021," navajajo v kranjskem Garnolu, ki je z 98,06 odstotka največji lastnik telekomunikacijske družbe T-2.