Uvedba evra razburja Hrvate

Kako hitro lahko Hrvaška izpolni pogoje za uvedbo evra? Kaj bo to pomenilo za državljane in za gospodarstvo? Bo uvedba evra pomenila podražitve? S temi vprašanji se te dni ukvarjajo naši južni sosedje. Premier Plenković je dejal, da pričakuje, da se bo Hrvaška v osmih letih poslovila od kun, finančni minister pa upa, da bo Hrvaška še do konca mandata te vlade vstopila v evroobmočje.