V imperiju Ivice Todorića gori - kaj bo z Mercatorjem?

V Agrokor oziroma Todoričevo trdnjavo, ki se je zaradi dolgov začela sesuvati sama vase, prihajajo strokovnjaki za prestrukturiranje. Zavedajo se, da bi od vsega najlažje prodali prav nekoč slovenski Mercator. In to rešitev naj bi vseboval njihov načrt. Prav gotovo pa tam nima več kaj iskati Ivica Todorić. Njegova družina, znana po razkošnem življenju in slavnih prijateljih, bo v naslednjih dneh očitno morala pospraviti kovčke.