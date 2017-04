V Komendi bo zopet luštno , veselo, zabavno in poučno.

Za obiskovalce bo sejem odprt v petek od 10. do 18. ure, v soboto in nedeljo pa od 9. do 18. ure. Kot običajno parkirnine ni, vstop je prost.

Sejemsko dogajanje bo tudi tokrat obogateno s spremljevalnimi dogodki kot so predavanja in praktični prikazi. V soboto in nedeljo pa bo še posebej živahno v šotoru GPZ na lokaciji 209, kjer bo razstava govedi. Vabljeni pa tudi na godbena popoldneva v soboto in nedeljo ob 14. uri. Godbeniki KD Godba Komenda in mažoretke Twirling in mažoretnega kluba Komenda se bodo sprehodili po sejmišču in poskrbeli za prijetno vzdušje.

Pred obiskom sejma si na njihovi spletni strani lahko ogledate seznam vseh razstavljavcev in načrte razstavnih prostorov.

Na tokratnem spomladanskem sejmu se bodo v šotoru 8 skupno predstavili podjetniki in obrtniki iz občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem ter Preddvor.

Za prijetno petkovo večerno vzdušje v glasbeno prireditvenem šotoru bodo v petek poskrbeli: Petkova pumpa z DJ Johnny, Ines Erbus s skupino in Roko Bažika s skupino. V soboto pa se boste lahko od 20. ure dalje zavrteli ob zvokih ansamblov Odziv in Stil ter skupine Kingston. Karte za večerni program lahko kupite tudi v predprodaji in sicer v trgovini Marija v Mostah pri Komendi, v Mediadomu Kamnik in Hramu Rožice v Mengšu.

V soboto in nedeljo je zagotovljeno tudi parkiranje v Poslovni coni Komenda ( Žeje pri Komendi ), od koder vozi do sejmišča in nazaj brezplačen avtobus. Konjeniški klub Komenda v sodelovanju z občino Komenda vsako pomlad in jesen privabi več razstavljavcev ter obiskovalcev sejma. Ob odlični organizaciji in vrhunski ponudbi to niti ne preseneča. Se vidimo ta vikend v Komendi!

