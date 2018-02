V Luki Koper sporazum o umiritvi razmer: uprava bo umaknila postopek zoper Jovičića

Uprava Luke Koper in sindikat žerjavistov sta po maratonski seji nekaj po polnoči sklenila sporazum o umiritvi razmer v koprskem pristanišču. Uprava bo pri tem umaknila civilni postopek zoper sindikalista Mladena Jovičića in uskladila elaborate o varnosti pri delu. Razmere v Luki naj bi se normalizirale do srede prihodnjega tedna.

Podpisniki sporazuma so se torej dogovorili, da bo uprava umaknila civilni postopek zoper Jovičića ter v roku 90 dni z vključitvijo sindikata žerjavistov in sveta delavcev uskladila tehnološke postopke in elaborate o varnosti pri delu, povezane z delovnimi procesi pri višinskih manipulacijah, je v skupni izjavi uprave in sindikata po več kot deseturnih pogajanjih povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Razmere v Luki naj bi se normalizirale do srede prihodnjega tedna. (Foto: POP TV)

Družba bo poleg tega v sodelovanju s sindikatom žerjavistov kot posvetovalnim telesom intenzivno delala na akcijskem planu reševanja razmer z zunanjimi izvajalci pristaniških storitev, uprava in reprezentativni sindikati pa si bodo prizadevali, da bi do konca tega meseca sklenili nov socialni sporazum. Obe strani si bosta nadalje prizadevali za konstruktivno sodelovanje na vseh področjih ter se bosta izogibali negativni medijski izpostavljenosti Luke Koper.

Sporazum bo omogočil takojšen nemoten proces dela na žerjavih in vseh drugih pristaniških storitvah, je še dodal Zadel. Kot je dodal predstavnik sindikata Mehrudin Vuković, bo delo na deloviščih takoj po podpisu sporazuma spet normalno steklo.

Zadel pri tem pričakuje, da bo operativa v ponedeljek spet delala tako, kot pred upočasnjenim postopkom, nekje do srede pa naj bi se stanje normaliziralo.

Mehrudin je ob tem izrazil zadovoljstvo z doseženim dogovorom, Zadel pa je dodal, da upa, "da bo ta sporazum držal in da bomo vsi delali naprej za dobrobit Luke in razvijali Luko tako, kot smo si zadali na začetku".