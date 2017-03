V Mlekarni Celeia so prepričani, da je vredno puščati sledi

Obletnico bodo v Mlekarni Celeia praznovali med letom tako, da bodo v praznovanje vključevali vse, ki so v preteklosti skupaj s podjetjem pustili celo vrsto različnih dobrih sledi in jim ob tem pomagali pri tkanju vrednot. Te v letošnji kampanji predstavljajo njihovi ambasadorji, ki k sodelovanju in puščanju sledi smeha, povezanosti, pripadnosti, odličnosti, kreativnosti in iskrenosti vabijo tudi potrošnike.

»Verjamemo, da s svojo zgodbo ustvarjamo številne sledi, vredno pa jih je pustiti tudi ob 30-letnici naše krovne blagovne znamke ZELENE DOLINE. V ta namen smo k praznovanju povabili različne posameznike in organizacije, ki poosebljajo vrednote naše mlekarne in njenega delovanja. Izbranim vrednotam pripisujemo veliko načelno vrednost in pomen, sledi teh vrednot pa smo v 30 letih obstoja znamke pustili ne le v našem lokalnem okolju, ampak tudi širše,« ob začetku kampanje pojasnjuje vodja strateškega marketinga in razvoja v Mlekarni Celeia Darja Teržan.

Skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega podeželja je del identitete Mlekarne Celeia. Pri tem na prvo mesto postavljajo učinkovito povezovanje med proizvajalci mleka, zadružniki ter mlekarno in njenimi partnerji. Prav zato so k praznovanju povabili različne posameznike in organizacije, ki so del njih, vrednotam in njihovim ambasadorjem pa se lahko pridruži vsakdo. Od 15. marca pa vse do konca leta bodo tako na svojem Facebook in Instagram profilu predstavljali sledi, ki so jih pustili v svojem 30-letnem delovanju. Vsako izmed njih so povezali s posamezniki ali organizacijo, ki so vpleteni v zgodbo ZELENE DOLINE in z njimi posneli kratek film. Ob njih vsakdo dobi priložnost, da tudi sam sodeluje in pomaga pustiti dobre sledi. Vabijo spremljanje Facebook in Instagram profila ZELENE DOLINE, kjer bodo do konca leta razkrivali priložnosti aktivnega sodelovanja ob 30-letnici ZELENIH DOLIN ter ga sproti nagrajevali. Med prvimi ambasadorji k puščanju odmevnih sledi vabi Boštjan Gorenc Pižama – s smehom, mlečna kraljica 2016 Urška Pevec s povezanostjo in proizvajalci iz kmetij, ki Mlekarni Celeia dobavljajo mleko, s sledljivostjo.

»Naše mlečne izdelke, ki so narejeni iz izključno slovenskega mleka in so brez gensko spremenjenih organizmov, odlikujejo kakovost, sveže mleko in širok nabor odličnih okusov. Dobro nam uspeva slediti zahtevam in pričakovanjem naših zvestih potrošnikov, saj izpolnjujemo najvišje možne standarde kakovosti. Zato ne preseneča, da so naši izdelki med prvimi nosilci znaka Izbrana kakovost,« je ob začetku leta praznovanja izpostavil direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakob. V največji slovenski mlekarni v večinski zadružni lasti so ponosni, da lahko sledijo stopinjam vseh svojih predhodnikov in hkrati ustvarjajo svoje. Ponosni dobavitelji, teh je že več kot 1.100, in sodelavci Mlekarne Celeia (206 zaposlenih v Mlekarni Celeia, skupaj več kot 1.300 družin) tako vsak dan s predanostjo in trudom domačim in tujim potrošnikom zagotavljajo odlične izdelke ZELENE DOLINE. V Mlekarni Celeia svoje izdelke namreč prodajajo tudi na 9 tujih trgov.

ZELENE DOLINE so se leta 1987 sprva imenovale Zelena Dolina. Takratne zmogljivosti mlekarne so znašale okrog 160.000 litrov mleka dnevno, medtem ko danes sprejmejo okrog 280.000 litrov mleka na dan. Leta 1997 se je blagovna znamka preimenovala v ZELENE DOLINE, današnjo podobo pa je znamka dobila leta 2010. Izdelki ZELENE DOLINE so pakirani v okolju prijazni embalaži, s čimer si v mlekarni prizadevajo za čistejše okolje. Kot prva mlekarna v Sloveniji so kupcem omogočili vpogled v izvor surovega mleka – tako lahko potrošniki na digitalni platformi mlečna cesta sledijo mleku vse do kmetije, na kateri so mleko pridelali, enako pa lahko preverijo z mobilno aplikacijo IZVOR by Origin Trail.

Naročnik oglasa je Mlekarna Celeia.