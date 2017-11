V postopku odvzema nezakonitega premoženja Andreju Lovšinu ponovno vprašanja o zakonitosti postopka

V nadaljevanju postopka za odvzem skoraj dveh milijonov nezakonitega premoženja nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu in njegovi mami ter hčeri so spet odmevala vprašanja njihovih zastopnikov o ustavnosti in zakonitosti postopka. Lovšinovi morajo sodišču namreč dokazati izvor 1,6 milijona evrov prihodkov, za katere je davčna uprava odkrila, da Lovšin ne zna prepričljivo pojasniti njihovega izvora.