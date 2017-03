V Savi imenovali štiri nove člane nadzornega sveta, hrvaškega kandidata so zavrnili

V Pozavarovalnici Sava so za nove nadzornike s štiriletnim mandatom imenovali Matejo Lovšin Herič, Keitha Williama Morrisa, Davorja Ivana Gjivoja in Andreja Krena. Kandidata hrvaške Adris grupe Petra Kraljiča, ki je skupaj s svojimi odvisnimi družbami skoraj petinska lastnica pozavarovalnice, so zavrnili.