V teku zbiranje podpisov za prihod Magne: 'Štajerska potrebuje preboj. Dobrodošla Magna.'

(Foto: POP TV)

Po vložitvi ustavne presoje glede zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v občini Hoče-Slivnica, ki omogoča razlastitve lastnikov zemljišč, se je vključila tudi Štajerska gospodarska zbornica. Začeli so zbirati podpise za podporo prihodu Magne na Štajersko.

Poziv k enotni podpori investiciji Magne v občini Hoče-Slivnica bodo sicer javno prebrali danes pet minut pred dvanajsto na Letališču Edvarada Rusjana, je pa Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, že včeraj pojasnila razloge za akcijo.

(Foto: POP TV)

Zakaj podpisi?

“Štajerska nujno potrebuje nove investicije, nova delovna mesta in gospodarski razvoj. Ugotavljamo, da se vse bolj oddaljujemo od prihoda Magne, zato smo gospodarstveniki stopili skupaj. Na pobude gospodarstvenikov smo začeli zbirati podpise, v katerih smo izrazili interes do te investicije v naši regiji,” pravi Podgornikova. Z vsemi podpisi in podporniki želijo pokazati državi, da si resnično želijo, da se to investicijo, ki naj bi prinesla veliko dobrega, izvede.

V kritičnih trenutkih smo znali stopiti skupaj in sprejeti prave odločitve. Nazadnje je to bilo v času osamosvajanja, pred pomembnimi prelomnicami smo tudi sedaj. Gospodarski temelji so osnova razvoja družbe, zato ne dovolimo, da bi načrtovana investicija Magna postala še ena izgubljena priložnost. Ljudje potrebujejo delo, gospodarstvo potrebuje sveži kapital, regija potrebuje preboj. Štajerska gospodarska zbornica

Štajerska gospodarska zbornica: Vse investicije so nam pomembne, a Magna bi lahko prinesla razvojni preboj

Na protiargumente, da zakon ni v javnem interesu, da lahko razlašča lastnike parcel in da vladni organi delujejo z dvojnimi merili, češ da so pri Magni postopki sumljivo hitri, odgovarja, da je zbornica v preteklosti že pomagala marsikateri investiciji. Tudi zdaj se ukvarjajo še s številnimi drugimi investicijami, tako da ne izključujejo investicij. “Zavedamo se, da je prav vsaka še kako pomembna, je pa res, da lahko Magna predstavlja prav razvojni preboj za našo regijo,” pojasnjuje njihove ukrepe.

“Magna predstavlja resnega investitorja. To pomeni, da obstaja verjetnost, da bi se lahko ob tem razvijala tudi druga, manjša podjetja.” Že sedaj je kar nekaj potencialnih dobaviteljev, ki nestrpno čakajo, da Magna pride v to regijo, še dodaja. “Magna želi svojo industrijo tukaj tudi razvijati, kar pomeni dodatna delovna mesta. Med drugim bo tudi letališče skozi Magno dobilo večji pomen in veliko dodano vrednost.”

(Foto: POP TV)

Zakon v presojo na ustavno sodišče

Odvetnik Franci Matoz je na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo investicije na območju občine Hoče - Slivnica s predlogom za zadržanje zakona lex Magna.

"Ocenjujemo, da gre za grob poseg v lastninsko pravico ljudi, ki so tam lastniki nepremičnin. Menimo, da je država s t. i. lex Magno kar sama določila, da gre za javni interes, čemur nasprotujemo, saj menimo, da ta vsaj v smislu ustave ni izkazan," je pojasnil Matoz, ki je pobudo vložil v imenu treh kmetov, ki bodo po tem zakonu razlaščeni, in v imenu Bojana Požarja, ki je lastnik nepremičnine v tej občini.

Po Matozovih besedah v pobudi napadajo tiste člene zakona, ki govorijo o razlastitvi, saj je država po hitrem postopku sklenila, da bo lastnike nepremičnin razlastila, in jim odvzela tudi pravico do pritožbe v primeru, da do razlastitev pride. Vložili so tudi predlog za začasno zadržanje zakona, in sicer zato, ker so v zakonu predvideni zelo hitri postopki in če bi bili izpeljani, zemljišč ne bi mogli več vrniti, je pojasnil.