VIDEO: Večjih odpuščanj v Pivovarni Laško Union ne bo več

Zorko se bo po 14 letih poslovil od pivovarne, (Foto: POP TV)

"Izpeljal sem vse, kar sem si zastavil, pivovarno smo iz težkih časov pripeljali v varno zatočišče Heinekena in zelo ponosen sem na to. Zdaj je čas za nove poslovne priložnosti," pravi Dušan Zorko in dodaja, da večjih odpuščanj ne bo več, kar je bilo potrebno, se je že zgodilo. Zaposlene v pivovarni namreč skrbi, da se bo z odhodom Zorka spremenila tudi poslovna politika, kajti v podjetje prihaja tujec, ki ne bo več vpet v lokalno okolje, kot je bil Zorko vsa ta leta in je imel tudi zaradi tega posluh za številne probleme zaposlenih in domačinov.

'Ne bo se zgodilo, da ne bo več financiranja športa'

In tu je še financiranje športa, ki mu je bila pivovarna zelo naklonjena. In radodarna tudi za številne prireditve. "Pivovarna je prav s prihodom Heinekena postala strateška pivovarna v Evropi, ni razlogov za skrb, da se bo zaprla. Prav tako se ne bo zgodilo, da ne bo več financiranja športa. Heineken je namreč največji sponzor športa na svetu," pravi Zorko. In dodaja, da se zaveda, da nekateri težko sprejemajo novega lastnika in nov način dela. Težave so bile že lansko leto, ko so se odločili za pravno združitev obeh pivovarn, v praksi to pomeni povezati obe strani Trojan, pravi Zorko, Ljubljano in Laško. Že to ni bilo enostavno.

Če bi imel možnost, bi Mercator prodal že prej

Dušan Zorko pravi, da sicer nobene svoje poslovne odločitve ne obžaluje, če pa bi imel možnost, pa bi Mercator prodal že prej, ko so imeli priložnost za delnico dobiti kar 221 evrov, kajti v tem primeru bi Agrokor plačal kar miljardo evrov, torej bistveno več, kot so kasneje dobili. Pivovarna bi bila v mnogo lažji situaciji, lahko bi prej poplačala kredite, kar pomeni, da bi imele tudi banke bistveno manj težav. Ob tem prizna, da je bilo zaradi prodaje Mercatorja ogromno pritiskov. Na vprašanje, ali se mu zdi, da je zaradi težav Agrokorja zdaj ogrožen tudi slovenski Mercator pravi, da ne. In tudi ni navdušen nad idejo, da bi morala država kupiti Mercator. Sicer pa Zorko zelo ceni hrvaškega poslovneža in prvega moža Agrokorja Ivico Todorića, s katerim sta se pred leti večkrat dobila tako v Laškem kot v Zagrebu. "Kar se zdaj dogaja je posledica preteklih nepravilnosti. Ko je zaznal probleme se jih očitno ni dovolj resno zavedal. Saj veste, ko ljudje pridejo v težave si rečejo, saj bo jutri bolje. In ne ukrepajo pravočasno. Je pa res, da je verjetno imel nekoga v ozadju, da je stvari lahko peljal na ta način," meni Zorko.